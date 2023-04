Lech Poznań zgarnął fortunę. Tyle zarobił "Kolejorz" za popis w pucharach

Już za sam awans do fazy grupowej rozgrywek Ligi Konferencji Lech Poznań zainkasował 2,94 mln euro . Kolejny pokaźny zastrzyk gotówki, to efekt dobrej gry "Kolejorza" w fazie grupowej. Dwie wygrane (z Austrią Wiedeń i Villarrealem) oraz trzy remisy (dwa z Hapoelem Beer Szewa, jeden z Austrią Wiedeń), a co za tym idzie zajęcie drugiego miejsca w grupie to kolejne 1,823 mln euro .

Za udział w 1/16 finału Ligi Konferencji Lech Poznań zarobił 300 tysięcy euro, a za ogranie Bodo/Glimt i uczestnictwo w 1/8 dwukrotność tej kwoty. Okrągły milion euro to natomiast nagroda za pokonanie w dwumeczu ekipy Djurgardens IF i awans do ćwierćfinału. Oznacza to, że za udział w rozgrywkach Ligi Konferencji Lech Poznań zarobił łącznie 6,663 mln euro, co w przeliczeniu daje nam kwotę przeszło 30 mln złotych.