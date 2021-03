Krystian Palacz, który zdążył już zadebiutować w PKO Ekstraklasie, podpisał trzyletni kontrakt z Lechem Poznań. - Mam dobry kontakt z Tymkiem Puchaczem, często rozmawiamy. Czuję, że obserwuje jak gram, ostatnio po meczu rezerw też mi napisał miłe słowo odnośnie mojego występu. Mam od kogoś się uczyć - cieszy się 17-letni lewy obrońca.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Tymoteusz Puchacz: Musimy zacząć od tego, że gramy źle (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Krystian Palacz podpisał nowy, trzyletni kontrakt z Lechem Poznań. - Jeszcze sześć miesięcy temu nie powiedziałbym, że taka szansa jest na wyciągnięcie ręki - mówi 17-letni lewy obrońca, który zadebiutował w PKO Ekstraklasie w meczu z Wisłą Płock.

Krystian Palacz - od Orlika Poznań do kontraktu z Lechem Poznań

Reklama

Krystian Palacz to rocznik 2003, osiemnastkę skończy 19 lipca. Kopanie piłki zaczynał w małym uczniowskim klubie Orlik Poznań, z osiedla Orła Białego na Ratajach. "Po skończeniu trzeciej klasy, Krystian zdecydował się przenieść ze Szkoły Podstawowej nr 64 do poznańskiej 13 [współpracującej z Lechem]" - czytamy na stronie Orlika, która regularnie informuje o postępach Krystiana Palacza. Od 2011 r. chłopak był więc w Akademii Lecha Poznań, przechodząc wszystkie szczeble rozwoju w niej. Jesienią 2020 r. zagrał sześć razy w rezerwach w drugiej lidze. To wystarczyło trenerowi Dariuszowi Żurawiowi, by zabrać go na obóz pierwszej drużyny do tureckiego Belek.

- Wydarzenia w ostatnim czasie potoczyły się bardzo szybko. Dzisiaj czuję, że wraz z innymi młodymi zawodnikami nie odstajemy od reszty drużyny, obecność w niej stała się dla nas normalnością. Od zawsze moim marzeniem było, by trafić na stałe na Bułgarską. To się spełniło i teraz mam przed sobą już kolejne cele. Jestem po debiucie, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dlatego tym bardziej cieszę się na myśl o dalszej współpracy z klubem - mówi Krystian Palacz.

Krystian Palacz następcą Tymoteusza Puchacza w Lechu Poznań?

Krystian Palacz to kolejny lewy obrońca wychowany w Akademii Lecha Poznań. - Cieszymy się, że na pozycji lewego obrońcy konkurencja rośnie, a ciągłość szkolenia w tym kontekście zostaje zachowana. Wierzymy, że Krystian Palacz w dalszym ciągu może się rozwijać i zasłuży na kolejne szanse. Dysponujemy ciągle Tymkiem Puchaczem, a Kuba Niewiadomski przebywa na wypożyczeniu w GKS Jastrzębie, z nim także wiążemy swoje nadzieje na przyszłość - mówi dyrektor sportowy Lecha Poznań Tomasz Rząsa.

Krystian Palacz podkreśla ważną rolę Tymoteusza Puchacza w jego rozwoju. - Kontakt z Tymkiem mam dobry, często rozmawiamy. Czuję, że obserwuje jak gram, ostatnio po meczu rezerw też mi napisał miłe słowo odnośnie mojego występu. Mam od kogoś się uczyć. Fajnie, że mam takiego zawodnika do podpatrywania - cieszy się 17-letni lewy obrońca.

- Krystian Palacz to rodowity poznaniak. Trenując w Lechu od dzieciństwa, bardzo zżył się z Krzysztofem Bąkowskim i Igorem Ławrynowiczem. Myślę, że po parze przyjaciół Puchacz - Moder będziemy mieli kolejnych takich dorastających razem zawodników Lecha - twierdzi Adrian Gałuszka, rzecznik prasowy rezerw Lecha Poznań.

Bartosz Nosal