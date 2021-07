Lech Poznań. Zagrał na Euro 2020, budzi zainteresowanie włoskiego klubu

ło

Słowak był reprezentantem swego kraju na Euro 2020, zagrał we wszystkich meczach, tzn. w trzech pojedynkach grupowych Słowacji z Polską, Szwecją i Hiszpanią. Tworzył wówczas w defensywie parę z Milanem Skriniarem z Interu Mediolan. Wzbudził zainteresowanie zagranicznych klubów, w tym SSC Napoli, które chętnie dołączyłoby Lubomira Šatkę do swoich szyków obronnych, tworzonych ostatnio przez Kalidou Koulibaly'ego, Konstantinosa Manolasa oraz Amira Rrahamaniego.





Lubomir Šatka w SSC Napoli?

Włoska prasa uważa zainteresowanie SSC Napoli za pewne, a kwotę jaką neapolitańczycy mogą zaoferować za gracza Lecha Poznań - na około 3 miliony euro. Taką ofertę są gotowi złożyć. Jak jednak ustaliliśmy w poznańskim klubie, nie ma opcji aby Lubomir Šatka go w tej chwili opuścił. Ani za 3 miliony euro, ani za kwotę wyższą. Oferta SSC Napoli nie będzie brana pod uwagę.



Lubomir Šatka dołączył do Lecha Poznań w 2019 roku z rodzimego klubu DAC Dunajska Streda. Wcześniej grał także na Wyspach Brytyjskich np. w Newcastle United. We Włoszech nie występował.





