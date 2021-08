Zespół lechitek prowadzi trenerka Alicja Zając. W debiucie jej podopieczne przegrywały już od 10. minuty, kiedy to samobójczego gola strzeliła Maja Kuleczka. Był to zatem debiut fatalny i kiepski początek rywalizacji ligowej. Zaraz po przerwie padł drugi gol i lechitki mecz przegrały.



- Pierwszy mecz i ogromny stres. Dla większości dziewczyn był to debiut w rozgrywkach na poziomie trzeciej ligi. Zabrakło nam dokładności, jakości w podaniach i przyjęciach piłki. Nikt nie odmówi tej drużynie ambicji oraz woli walki. Chcemy przeanalizować to spotkanie, wyciągnąć wnioski i dobrze przepracować kolejny tydzień - podsumowała to spotkanie trenerka Lecha Poznań UAM na stronie klubowej.

KP Błękitni Stargard - Lech Poznań UAM 2-0 (1-0)

LECH: Katarzyna Lewandowska - Marta Zielińska (50. Martyna Nowaczyk), Zofia Mager, Maja Kuleczka, Zuzanna Bączkowska (50. Dominika Kubka) - Zuzanna Sawicka, Klaudia Wojtkowiak (80. Patrycja Małyszka), Zofia Rosińska (65. Gabriela Przybył) - Paula Fronczak, Urszula Buczak, Martyna Lechna