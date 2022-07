Lech Poznań zagra w eliminacjach Ligi Konferencji. Kiedy i z kim? Gdzie transmisja?

Lech Poznań nie zdołał awansować do drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów, przegrywając w dwumeczu z Karabachem Agdam. "Kolejorz" nie został tym samym pierwszą polską drużyną, która wyeliminowała mistrzów Azerbejdżanu z europejskich pucharów. Lech musi skupić się obecnie na walce o mniej prestiżowe rozgrywki Starego Kontynentu - rywalizacji w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy, w której po odpadnięciu z LM "z urzędu" rozpocznie bój o fazę grupową od 2. rundy.

Reklama

Lech Poznań poza Ligą Mistrzów. Teraz czas na kwalifikacje w Lidze Konferencji Europy

Lech Poznań triumfował u siebie 1-0 nad Karabachem Agdam we wtorek 5 lipca w pierwszym spotkaniu inauguracyjnej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Bramkę na wagę zwycięstwa wielkopolskiej drużyny zdobył wówczas w 41. minucie Mikael Ishak. Mistrzowie Polski mogli z optymizmem przygotowywać się do rewanżu z najlepszą azerską drużyną ubiegłego sezonu. W weekend Lech stracił szansę na zdobycie pierwszego trofeum w nowej kampanii, po tym jak przegrał w meczu o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa 0-2.

Rewanżowe spotkanie 1. rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów z Karabachem w Baku nie przyniosło awansu "Kolejorzowi", choć początek starcia na to nie wskazywał. Lech już od 1. minuty spotkania prowadził 1-0 po bramce Kristoffera Velde, by ostatecznie przegrać 1-5 (2-5 w dwumeczu) i pożegnać się z Ligą Mistrzów w sezonie 2022/23, ale nie z europejskimi pucharami.

Zobacz też: Tych batów Lecha w Europie nic nie tłumaczy. To nie debiut ani podtrucie

Kiedy i z kim Lech Poznań zagra w eliminacjach Ligi Konferencji?

Podopieczni Johna van den Broma wystąpią w 2. rundzie eliminacji do Ligi Konferencji w dwa kolejne czwartki - 21 lipca (1. mecz w Poznaniu) oraz 28 lipca (2. mecz wyjeździe). Lech zagra z trudnym przeciwnikiem, który również odpadnie z premierowej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Będzie to mistrz Gruzji - FC Dinamo Batumi lub najlepsza drużyna ze Słowacji, czyli SK Slovan Bratysława. Ich rewanżowe spotkanie w Gruzji odbędzie się w środę 13 lipca. W pierwszym starciu padł bezbramkowy remis.

Wiele wskazuje na to, że w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy zagrają cztery polskie drużyny. Raków Częstochowa rozpocznie zmagania od 2. rundy, a Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk w inauguracyjnych meczach pierwszej rundy triumfowały 4-1 i są bardzo blisko awansu (rewanże w najbliższy czwartek).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech walczy o punkty dla Ekstraklasy. Marcin Animucki: To jest naszym celem. Wideo INTERIA.TV

Czytaj również: Klęska Lecha to powód do pytań: kiedy przestaliśmy się znać na piłce?

Liga Konferencji Europy. Gdzie oglądać mecze Lecha w 2. rundzie eliminacji? (transmisja)

Mecze Lecha Poznań w 2. rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy można oglądać w telewizji na kanale TVP Sport. Transmisja online live stream na tvpsport.pl. Ligę Konferencji można oglądać także na platformie Viaplay. Spotkania Lecha można obejrzeć również na urządzeniach mobilnych. Wyniki i tekstowe relacje "na żywo" z meczów Lecha w Lidze Konferencji na sport.interia.pl.