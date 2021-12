W takiej koszulce Lech Poznań nigdy dotąd. Powstała ze złożenia dwóch wzorów - obowiązującego na początku lat siedemdziesiątych, gdy Kolejorz wracał do najwyższej ligi w kraju, a także z lat osiemdziesiątych, gdy zdobywał mistrzostwa Polski. Pierwsza była w poziome pasy niebieskie i białe, druga natomiast jeden raz miała na piersi napis "Lech".

Lech Poznań w nowej koszulce

Nowa koszulka na 100-lecie będzie połączeniem tych dwóch wzorów i Lech ma ją założyć tylko raz - na mecz z Jagiellonią Białystok, planowany na 19 marca 2022 roku. Wtedy odbędą się obchody setnej rocznicy powstania klubu, zawiązanego początkowo jako Lutnia Dębiec w nienależącej jeszcze do Poznania miejscowości. To w zasadzie trykot, bo będzie miał też kołnierzyk i sznurek do wiązania pod szyją, jak w dawnych czasach.



- Koszulce retro nadaliśmy historyczny sznyt. Przy jej tworzeniu połączyliśmy wzory z dwóch ważnych okresów w dziejach klubu. Jasnoniebieski kolor, kołnierzyk, a także biały poziomy pas na klatce piersiowej to odniesienie do początku lat 70., kiedy Kolejorz wracał do ekstraklasy, a jego mecze budziły gigantyczne zainteresowanie. Frekwencja potrafiła wówczas oscylować wokół 60 tysięcy! Z kolei ułożony z liter napis LECH to nawiązanie do pierwszego mistrzostwa Polski (1983) oraz wygranej nad mistrzem Hiszpanii, Athletic Bilbao w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych. To jedyny moment w historii, kiedy nazwa klubu została tak wyeksponowana na meczowych strojach - mówi Lech Poznań.

Koszulka potem trafi do sprzedaży, ale tylko 1922 sztuk i to za sporą sumę 379 zł. Każda będzie miała certyfikat.

