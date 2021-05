Lechia Gdańsk, Zagłębie Lubin, a także Arka Gdynia będą rywalami Lecha Poznań podczas przygotowań do nowego sezonu Ekstraklasy. Większość meczów towarzyskich odbędzie się przy Bułgarskiej i będzie otwarta dla kibiców. Nie wszystkie jednak.

Z pięciu znanych dotąd przeciwników Lecha Poznań w meczach towarzyskich aż trzej to znani mu rywale z obecnego czy dawnych sezonów Ekstraklasy. Zazwyczaj trenerzy podczas zgrupowań unikają starć z tymi samymi przeciwnikami co w lidze, ale Maciej Skorża zdecydował się zmierzyć z Lechią Gdańsk, Zagłębiem Lubin i Arką Gdynia. Mecz z Zagłębiem odbędzie się przy Bułgarskiej.



Tam również zaplanowany jest starcie z mistrzem Danii, FC Midtjylland, który dzisiaj zajmuje drugie miejsce w lidze. Poznaniacy zagrają także ze słowacką drużyną MFK Ružomberok. Te pojedynki będzie mogła obejrzeć publiczność, gdyż trener Skorża chce przyzwyczajać kibiców do powrotu do kry z kibicami, co nastąpi być może już trwale w nowym sezonie. Ostatni mecz będzie jednak zamknięty.



Planowane sparingi Lecha Poznań

26 czerwca MFK Ružomberok (Słowacja) miejsce nieznane



30 czerwca Lechia Gdańsk Opalenica



3 lipca Zagłębie Lubin Bułgarska



7 lipca FC Midtjylland (Dania) Bułgarska



9 lipca Arka Gdynia Opalenica



17 lipca rywal nieustalony mecz zamknięty