Lech Poznań o zamiarze prowadzenia żeńskiej sekcji poinformował już wcześniej, w Dzień Kobiet. Teraz ten plan się ziścił. W środę przed południem na stadionie przy Bułgarskiej została podpisana umowa między Lechem a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.





Lech Poznań łączy siły z UAM przy sekcji kobiecej

- Lech Poznań to drużyna z wielką tradycją - klub jest tylko trzy lata młodszy od Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który przed dwoma laty obchodził 100. rocznicę powstania. Cieszy nas bardzo, że jeden z najważniejszych klubów piłkarskich w Polsce, dostrzegł potencjał w kobiecej drużynie AZS UAM Poznań, która od wielu lat święci sukcesy w futsalu. Mam nadzieję, że będzie to powód do dumy oraz okazja do kibicowania, zarówno dla kibiców Lecha Poznań, jak i społeczności akademickiej uniwersytetu - mówi rektor UAM, prof. Bogumiła Kaniewska.

Reklama

Lech Poznań uruchamia sekcję żeńską w roku jubileuszu stulecia klubu, co podkreśla w swoim komunikacie prasowym. - Chcemy się krok po kroku rozwijać, w planach mamy awans do Ekstraligi - przyznaje współwłaścicielka Lecha Maja Rutkowska. Pomysł zrodził się półtora roku temu i ma związek z tym, że w Lech Poznań Football Academy trenowały i trenują dziewczynki. - Chcemy, żeby potem mogły pozostać w strukturach klubu i dalej podnosić swoje umiejętności oraz dotrzeć do gry w seniorskiej drużynie. Stąd właśnie otwarcie sekcji. Trochę to trwało, bo choć pomysł narodził się na przełomie 2019 i 2020 roku, to potem okres pandemii nieco wstrzymał ten temat. Byliśmy gotowi do startu tego lata, dopełnione zostały wszystkie formalności i możemy ogłosić, że zespół pod szyldem Lech Poznań UAM rozpocznie w weekend udział w III lidze - opowiada Maja Rutkowska.



Piłka nożna kobiet coraz bardziej popularna

Na całym świecie żeński futbol zdobywa coraz większą popularność. - Mecze w wielu krajach gromadzą tłumy na trybunach, a największe imprezy piłkarskie mają także świetną oglądalność. Największe kluby w Europie jeden po drugim otwierają sekcje kobiece i my również chcemy dołączyć do tych klubów - twierdzi współwłaścicielka Lecha Poznań, Maja Rutkowska.

Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!





Wielką fanką Lecha Poznań jest bramkarka reprezentacji Polski i niemieckiego Wolfsburga, Katarzyna Kiedrzynek. Kciuki za Dumę Wielkopolski trzyma również jej klubowa koleżanka, Ewa Pajor. Teraz obie będą mogły kibicować nie tylko aktualnemu liderowi PKO BP Ekstraklasy, ale również drużynie żeńskiej, która w weekend rozpocznie sezon w III lidze.

Gdzie będą grały piłkarki Lech Poznań UAM?

Lech Poznań UAM będzie prowadziła Alicja Zając, a większość swoich meczów III-ligowa drużyna będzie rozgrywała na obiekcie sportowym UAM na Kampusie Morasko. Lech Poznań informuje jednak, że planowany jest również mecz o punkty Lech Poznań na stadionie przy Bułgarskiej.

BN