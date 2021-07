Wcześniej Lech bowiem ogłosił podpisanie umów sponsorskich z Artbudem i AliExpress, tyle że te dwie firmy zostały sponsorami premium, a to niższy poziom w drabince sponsorskiej. Lech Pils to sponsor główny, drugi od góry pod względem finansowania. Ta współpraca jest zresztą kontynuowana, a pierwsza umowa między Lechem a Lechem Pils została podpisana w 2012 roku. Obecna będzie obowiązywać do czerwca 2023 roku.

Lech Poznań z Lechem Pils

Poza wkładem finansowym Lech Pils współuczestniczy w akcjach kierowanych do kibiców "Kolejorza". Dla klubu najważniejszym i największym wspólnym przedsięwzięciem było "Stawianie Legendy na Stacji Bułgarska", czyli odrestaurowanie i przewiezienie historycznego parowozu Ty51-183 przed poznański stadion. - Teraz wspólnie z marką Lech Pils wchodzimy w stulecie istnienia Kolejorza - mówi na klubowej stronie Lecha Jan Wojciak, dyrektor sprzedaży B2B Lecha Poznań. - Bardzo cieszymy się z przedłużenia naszej współpracy, która trwa już prawie dekadę. Marka Lech Pils nadal będzie widoczna na koszulkach meczowych, a jej logotyp będzie się znajdował pod numerem każdego pełnoletniego zawodnika - dodaje Wojciak.

Już w piątek meczem z Radomiakiem (początek o godz. 20.30), "Kolejorz" rozpocznie kolejny sezon w PKO Ekstraklasie.

AG