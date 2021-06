Turniej odbywał się w Suchym Lesie pod Poznaniem, a przyjechały na niego zespoły dzieci z cukrzycą z całej Polski - Poznania, Krakowa, Warszawy, Lublina, Białegostoku. Przyjęły nazwy nawiązujące do choroby, tak aby się jej nie bać, ale nauczyć się z nią żyć i walczyć. Rywalizowały więc z sobą Pogromcy Cukrów czy Sugar Team, a także znane już dobrze poznańskie CukierAsy, które rozsławił Robert Lewandowski, gdy pokazał im po jednym z goli literkę C.



Lech Poznań ma wzór sportowca dla dzieci

Jesper Karlström zjawił się od razu. Sam zmaga się z cukrzycą od 16. roku życia. Gdy się o niej dowiedział, zapytał czy może dalej trenować piłkę nożną. Powiedziano mu, że wręcz jest to wskazane. Od tej pory szwedzki piłkarz nie tylko ją uprawia, ale jest też ambasadorem walki z cukrzycą i włączania do tej walki sportu i wysiłku fizycznego jako bardzo skutecznej metody. - Skupiam się na tym, aby być najlepszym piłkarzem z cukrzycą - podkreśla Szwed. W tym celu musi zwracać baczniejszą uwagę niż inni na to, co je oraz aby jadać w regularnych odstępach czasu. - Sport i ta choroba wymagają dyscypliny w kwestii diety - tłumaczy.

