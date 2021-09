To wznowienie trener Maciej Skorża nazwał nawet "nowym etapem" i wspominał, że chce w jego trakcie przetestować nowe rozwiązania, w tym taktyczne. Starcie z Zagłębiem Lubin miało temu służyć. Umówił się na nie ze swoim dawnym współpracownikiem z Lecha Poznań z 2015 roku i niedawnym trenerem Kolejorza, Dariuszem Żurawiem.



Lech Poznań wygrał z Zagłębiem Lubin

Wiadomo, że Zagłębie Lubin prowadziło po bramce Czecha Erika Daniela. Młody Jakub Karbownik trafił w 88. i następnie 90. minucie meczu. Skład utajniono, co dla trenera Skorży jest bardzo ważne. Przykłada on sporą wagę do tajemnic związanych ze składem.

Reklama

Zdjęcie Jakub Karbownik z Lecha Poznań / GRZEGORZ RADTKE / Newspix