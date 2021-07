Był to bowiem ostatni mecz kontrolny Lecha Poznań przed startem Ekstraklasy - 23 lipca zmierzy się on w pierwszym meczu nowego sezonu z Radomiakiem Radom. Trener Maciej Skorża zapowiadał, że ten sparing zamknie dla wszystkich, nawet za to przepraszał, ale taka jest konieczność.





Tajny sparing Lecha Poznań z Miedzią Legnica

Na zewnątrz wydostały się jedynie wynik i strzelcy bramek. Kolejorz pokonał Miedź Legnica 4-0, dwa gole zdobył Jakub Kamiński, a po jednym - Artur Sobiech i Dani Ramirez. Oba zespoły grały bardzo długo, bo aż 120 minut. Klub z Legnicy przytacza wypowiedź swego trenera Wojciecha Łobodzińskiego, który mówi: - Daliśmy zagrać wszystkim zawodnikom. Myślę, że na tle tak mocnego przeciwnika to bardzo pożyteczny sprawdzian. Momentami w II połowie graliśmy naprawdę nieźle. Wynik jest jaki jest, ale nie siałbym defetyzmu po tym meczu.



Z pięciu letnich sparingów Lech wygrał trzy - pokonał 3-1 Zagłębie Lubin, 3-2 duński zespół FC Midtjylland i 4-0 Miedź Legnica na odcinku 120 minut. Przegrał natomiast 0-1 z Lechią Gdańsk i 0-2 z Arką Gdynia.



