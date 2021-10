Trafienie Chorwata dało Kolejorzowi prowadzenie w meczu z wyżej notowaną Chojniczanką Chojnice, zespołem o ambicjach sięgających czołówki drugiej ligi i zajmującym miejsce w strefie barażu o awans. A jednak po zaledwie 20 minutach meczu Chojniczanka była rozbita przez poznaniaków. Roko Baturina wykończył piękną akcję Kolejorza.



Na 2-0 chwilę potem podwyższył młody Krystian Palacz po dynamicznej akcji zespołu, dośrodkowaniu i precyzyjnym strzale. Wtedy wyglądało to na nieoczekiwanie łatwą wygraną lechitów.



Chojniczanka się jednak odgryzła. Jeszcze przed przerwą zdobyła kontaktowego gola po tym, jak Lech zmarnował wiele okazji na podwyższenie na 3-0.



Poznaniacy raz jeszcze zyskali przewagę dzięki Antoniemu Kozubalowi, który bardzo ładnie wyskoczył do zagrania i w powietrzu uderzył tak, że Kolejorz prowadził 3-1. Tym razem Chojniczanka nie odpowiedziała już od razu, zrobiła to dopiero w ostatniej akcji meczu.



Po tym meczu rezerwy Lecha znalazły się na miejscu szóstym, które oznacza pozycję barażową. Prowadzą Stal Rzeszów i Ruch Chorzów.





Lech II Poznań - Chojniczanka Chojnice 3-2 (2-1)

Bramki: 1-0 Baturina (15.), 2-0 (Palacz 19.), 2-1 Skrzypczak (39.), 3-1 Kozubal (59.), 3-2 Wolsztyński (90.)

LECH: Mleczko - Borowski, Marciniak, Laskowski Ż, Krystian Palacz Ż - Klupś (88. Wilak), Norkowski Ż, Kozubal Ż (73. Gogół), Kriwiec (88. Czekała), Antczak (55. Karbownik) - 9. Roko Baturina (73. Pacławski).



CHOJNICZANKA Broda - Mazek, Grolik, Byrtek Ż, Kasperowicz (46. Grobelny), Mikołajczyk (76. Olszewski Ż) - van Huffel (64. Klichowicz), Cegiełka Ż (76. Kona), Wolsztyński Ż - Skrzypczak, Pląskowski (46. Mikołajczak Ż).

Legia - Lech: gdzie oglądać transmisję tv?

Wcześniej jednak Lech zagra prestiżowy mecz z Legią Warszawa. Starcie mistrza Polski z liderem PKO Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę w stolicy - początek o godz. 17.30. Transmisja i stream online meczu Legia - Lech w TVP Sport i Canal+, "na żywo" na Sport.Interia.pl.