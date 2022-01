Lech Poznań wrócił z Turcji. Ważne mecze teraz przed nim

Radosław Nawrot Lech Poznań

Cztery sparingi rozegrane przez Lecha Poznań podczas zgrupowanie w Turcji to nie koniec przygotowań do wznowienia rozgrywek ligowych. Chociaż zostały już tylko dwa tygodnie, Lech rozegra jeszcze dwa i to bardzo ważne mecze.

Zdjęcie Lech Poznań w meczu z Górnikiem Zabrze / Mateusz Birecki / East News