Lech Poznań wróci do pomysłu zatrudnienia Macieja Skorży? To możliwe

Maciej Skorża jest wśród wielu potencjalnych kandydatów na nowego trenera Lecha Poznań - dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. Do decyzji jest jednak jeszcze daleko. Klub rozważa różne opcje, w tym pozostawienie na stanowisko Dariusza Żurawia.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech na właściwym torze. Nawrot i Nosal przewidują przyszłość Lechowi (Odcinek 4). Wideo INTERIA.TV

Lech Poznań odpadł z Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa, a w PKO Ekstraklasie jego strata do podium jest potężna. Choć teoretycznie może jeszcze awansować do europejskich pucharów z czwartego miejsca w lidze, to w powszechnym mniemaniu dla Kolejorza sezon już się skończył - rekordowo szybko, bo na początku marca.

Reklama

Lech Poznań postanowił, że - póki co - trenerem zespołu nadal będzie Dariusz Żuraw. Mało tego, jego praca ma zostać poddana całkowitej ocenie dopiero po fornalnym zakończeniu tego sezonu. Możliwe jest więc, że nagła poprawa gry i wyników sprawi, że Dariusz Żuraw pozostanie szkoleniowcem pierwszego zespołu. Lech Poznań przygotowuje się też jednak na okoliczność zmiany trenera. Opcji jest sporo. Jedna z wersji mówi o poszukiwaniach nowego trenera w krajach Beneluksu, a więc w Belgii i Holandii. To scenariusz, który należy wiązać z osobą Tomasza Rząsy, zorientowanego na tym rynku. Inna kandydatura, o której się dowiedzieliśmy, musi wzbudzić spore dyskusje wśród kibiców Lecha Poznań. Możliwy jest powrót Macieja Skorży.

Maciej Skorża trenerem-wybawicielem Lecha Poznań?

Maciej Skorża jako trener Lecha Poznań w 2015 roku zdobył mistrzostwo Polski, co jest ostatnim trofeum zdobytym przez klub. Na stanowisku zastąpił Mariusza Rumaka, który odpadł wtedy z pucharów ze Stjarnan Gardabaer. Prowadzony przez Macieja Skorżę Lech, wiosną najpierw przegrał finał Pucharu Polski z Legią Warszawa, by krótko później wziąć na niej srogi rewanż w Ekstraklasie. Dzięki zwycięstwu przy Łazienkowskiej, Kolejorz wyszedł na prowadzenie w tabeli, którego nie oddał już do końca sezonu. Na początku kolejnego sezonu, drużyna Macieja Skorży wpadła jednak w głęboki kryzys. Po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów z FC Basel, awansowała co prawda do Ligi Europejskiej, ale po serii porażek w Ekstraklasie spadła nawet na ostatnie miejsce! Lech Poznań zwolnił Macieja Skorżę, na co wpływ miało też napięcie między nim na zespołem. Nowym szkoleniowcem jesienią 2015 r. został Jan Urban. Kolejorz nie dał wtedy Skorży szansy wyciągnięcia zespołu z kryzysu, o czym dziś przypomina wielu kibiców.

"Szkoda, że Skorza nie dostał tylu szans", "Szkoda, że z naprawdę dobrymi trenerami (Skorża, Zieliński) tak nie zrobiono. Im nie dano szansy na wyjście z dołka, a że są to lepsi trenerzy od Żurawia to chyba nie trzeba przekonywać" - można przeczytać na Twitterze. Jednocześnie, nie brakuje krytyków Macieja Skorży: "Nie rozumiem podniecenia pod nazwiskiem Skorża. Fakt, wykręcił majstra, ale wszyscy zapomnieli co się stało później. Tu trzeba wymienić wszystkich. A trenera ściągnąć zza granicy i dać mu wolną rękę".

Przypomniane zostało też alternatywne rozwinięcie umieszczanego na koszulkach Lecha skrótu NSNP (Nigdy Się Nie Poddawaj) jako Niech Skorża Nam Pomoże. Fani Lecha Poznań od paru dni dyskutowali o Macieju Skorży, jako o ewentualnym następcy Dariusza Żurawia, bardziej w sferze rozważań, fantazji. Dziś wiemy, że powrót Macieja Skorży jest brany pod uwagę, co nie znaczy, że jest już pewny czy chociaż prawdopodobny. Nie jest wykluczony.

Maciej Skorża - życie po Lechu Poznań

Maciej Skorża po Lechu Poznań w polskiej Ekstraklasie prowadził jeszcze tylko Pogoń Szczecin, ale była to nieudana kadencja. W lidze wygrał dwa mecze, trzy zremisował, a aż dziewięć przegrał (średnia punktów 0,64 pkt na mecz). Pogoń pod wodzą Macieja Skorży znalazła się na ostatnim miejscu w tabeli Ekstraklasy oraz odpadła z Pucharu Polski z I-ligową Bytovią Bytów.

Maciej Skorża był też selekcjonerem reprezentacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich do lat 23. Ze stanowiska odszedł z końcem lutego 2020 roku. Nie udało mu się osiągnąć najważniejszego celu, jakim był awans na igrzyska olimpijskie w Tokio.

Bartosz Nosal