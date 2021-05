Ostatnim meczem, który Lech Poznań rozegrał z kibicami, były derby z Wartą Poznań jeszcze we wrześniu. Po ośmiomiesięcznej przerwie na stadion będą mogli wejść widzowie, a we wtorek 11 maja rusza otwarta sprzedaż biletów.

Kibice będą mogli oglądać mecze na stadionach od 15 maja, a zatem załapie się w tym sezonie tylko ostatnia kolejka. Tak się złożyło, że u siebie grają wtedy: Lech Poznań, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Piast Gliwice, Cracovia Kraków, Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław i Wisła Płock. Lech podejmuje w niedzielę 16 maja Górnika Zabrze, wszystkie mecze w ramach multiligi rozpoczną się o godz. 17.30.



Lech Poznań - Górnik Zabrze. Gdzie bilety?

Do poniedziałku bilety na mecz Lech Poznań - Górnik Zabrze mogli kupić posiadacze karnetów, którzy zdążyli je nabyć latem, gdy stadiony były jeszcze otwarte. Fani Kolejorza mieli wówczas okazję wejść na stadion i zobaczyć tam spotkania z Wisłą Płock (ponad 8 tys. ludzi) oraz Wartą Poznań (aż 17,5 tysiąca osób). Przed ogłoszeniem lockdownu Kolejorz miał jeszcze okazję zaprosić ludzi na mecz z Pogonią Szczecin, ale został on przełożony na grudzień z racji gry poznaniaków w Lidze Europy. Mecze w europejskich rozgrywkach odbywały się przy zamkniętym stadionie.

Teoretycznie więc kibice niewiele w tym sezonie widzieli na żywo i głód piłki powinien być ogromny, jednakże Lech Poznań spisuje się dramatycznie słabo, a wielu jego fanów jest oburzonych i nie ma zamiaru oglądać takiego zespołu. Grupy kibicowskie Lecha Poznań wydały oświadczenie, że nie zjawią się na stadionie, dopóki nie zostaną zwolnieni dyrektor Tomasz Rząsa i trener Andrzej Kasprzak.



We wtorek 11 maja w południe rusza otwarta sprzedaż biletów na mecz Lech - Górnik. Jak poinformował klub, kibice, którzy wybrali rekompensatę za zakupione karnety mają możliwość odbioru wejściówek, ale jeżeli wybrali zwrot środków, zostanie on umniejszony o trzy (a nie o dwa) mecze, które odbyły się przy otwartych trybunach w sezonie 2020/21. Posiadacze karnetów na jesień muszą dokupić bilet, ponieważ ich abonament nie zawierał wejściówki na to starcie, jednak mogą to zrobić z pierwszeństwem, już w pierwszym etapie dystrybucji .



Wejściówki będą dostępne na bilety.lechpoznan.pl, a nie w kasach i wyłącznie w formie wydruku samodzielnego lub biletu mobilnego. W związku ze zmienioną organizacją wejścia na mecze, dostosowaną do obowiązujących aktów prawnych, plastikowe karty kibica nie będą obowiązywać