Lech Poznań włącza do składu dwóch młodych graczy

Jakub Karbownik i Łukasz Szramowski - dwaj wyróżniający się piłkarze rezerw Lecha Poznań w drugiej lidze - rozpoczęli treningi z pierwszym zespołem. Trener Maciej Skorża zastanowi się nad ich przydatnością pod kątem debiutu w pierwszym Lechu.

U trenera Dariusza żurawia w tym sezonie grali m.in. Krystian Palacz, Norbert Pacławski, Jakub Niewiadomski czy Filip Borowski. Teraz debiut nowych graczy rozważa Maciej Skorża. Ostatnie dwa mecze poznańskiego Lecha - z Wisłą Kraków i Górnikiem Zabrze - nie mają sportowego znaczenia, poza tym, by na koniec sezonu zająć jak najwyższe miejsce i uzyskać wyższą wypłatę środków z tytułu praw telewizyjnych. Pod względem sportowym jednak Kolejorz nie odniesie już jednak w tym sezonie żadnego sukcesu czy wyniku, więc to dobry moment na testy i takie debiuty.



Trener Skorża dostał wolną rękę w kształtowaniu kadry zespołu i teoretycznie sporą władzę, by to robić. Nie wiadomo jednak jeszcze, jak będzie to kształtowanie wyglądało w praktyce. Część graczy może z Lecha odejść, aczkolwiek klub już teraz informuje, że zgodę na transfer da jedynie Tymoteuszowi Puchaczowi.

Lech Poznań i Maciej Skorża ściągają młodzież

Jakub Karbownik i Łukasz Szramowski to wyróżniający się zawodnicy ofensywni zespołu rezerw. Pierwszy ma 20 lat (rocznik 2001), a drugi - 19 lat (rocznik 2002), a zatem są to piłkarze w wieku, w którym powinni już debiutować w pierwszym zespole. Łukasz Szramowski w dziesięciu spotkaniach strzelił dwa gole oraz miał trzy asysty. Jakub Karbownik zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty.



Na razie obaj tylko trenują z pierwszym zespołem, a w związku z trudną sytuacją rezerw w drugiej lidze, w sobotę zagrają w ich meczu z drugim zespołem Śląska Wrocław. Rezerwy wciąż pozostają w strefie spadku.