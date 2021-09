Będzie to mecz w obecności ponad 25 tysięcy widzów. Może ich przyjść nawet 30 tysięcy, a może i więcej, bowiem szlagier ligowy między Lechem Poznań a Wisłą Kraków budzi ogromne zainteresowanie. Lech gra dobrze, jest liderem Ekstraklasy i mimo pewnych problemów w ostatnich dwóch meczach z Pogonią Szczecin i Rakowem Częstochowa, jest niepokonany. To elektryzuje widzów.



W tych siedmiu rozegranych dotąd kolejkach Ekstraklasy poznaniacy korzystali ze swej szerokiej kadry, a trener Maciej Skorża często dokonywał zmian w składzie. W większości wypadków to właśnie zmiany i wpuszczanie zawodników z ławki decydowało o wyniku i obliczu meczu. Teraz może być podobnie, gdyż wydaje się, że Kolejorz ma tu szersze pole do manewru niż Wisła Kraków. Transfery, których dokonał latem, pozwalają mu na większy rozmach w działaniu i korygowanie niedostatków, naprawianie błędów.



Lech Poznań Trener Maciej Skorża popełnił błąd w meczu z Rakowem? Wyjaśnia, co się stało

Lech Poznań podejmuje trudne decyzje

- Przede mną jeszcze wiele błędnych decyzji, bo każdy trener podejmuje i takie, i takie. Istotne jest to, jak się reaguje na to co się dzieje - mówi szkoleniowiec Maciej Skorża. - Muszę podejmować trudne i ryzykowne decyzje. Nie obawiam się ich. Przed meczem siedzimy ze sztabem i zastanawiamy się nad nimi. Zawsze wtedy staramy się odtworzyć model gry. Jak to może wyglądać, jak reagować na to, co się wydarzy.



CZYTAJ TAKŻE: Tłumy kibiców idą na mecz Lech Poznań - Wisła Kraków



Szkoleniowiec Lecha dodaje: - Na razie mamy trochę szczęścia, ale ma ono trwałą podstawę. Nazywa się ona: szeroka i bardzo wartościowa ławka rezerwowych. Ja bowiem czuję się bardzo pewnie w trakcie meczu, gdy mogę z ławki wpuszczać takich graczy jak Kwekweskiri, Skóraś czy Ramirez.



Na razie od lipca na boisko weszło 22 piłkarzy Lecha Poznań, z czego wszystkie seidem spotkań rozegrało dziesięciu piłkarzy. Wszystkie mecze od pierwszej minuty zagrali jedynie: Mickey van der Hart, Bartosz Salamon i Lubomir Šatka.





Lech Poznań - Wisła Kraków. Gdzie oglądać?

Lech Poznań zagra z Wisłą Kraków na stadionie przy Bułgarskiej w piątek o godz. 20.30. Transmisja w Canal+ Sport, Canal+ Sport3 i Canal+ 4K Ultra.