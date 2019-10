- Wiedzieliśmy po analizie gry Wisły, że pierwsze połowy mają bardzo intensywne, a w drugich grają słabiej. Powiedzieliśmy zawodnikom, że wtedy mają podkręcić tempo - powiedział po spotkaniu z Wisłą Kraków trener Lecha Poznań Dariusz Żuraw.

Lech ograł Wisłę aż 4-0, rewanżując się tym samym za ubiegłoroczną klęskę 2-5. Nigdy dotychczas w 72-letniej historii starć tych drużyn poznaniacy nie byli lepsi aż o cztery trafienia. - Pewnie po takim wyniku powinienem wszystkich chwalić, ale ta nasza gra w pierwszej połowie aż do strzelenia bramki nie wyglądała najlepiej. W głowach tkwiło to, że od jakiegoś czasu tu nie wygraliśmy, więc za wszelką cenę nie chcieli stracić bramki. A założenia były inne, mieliśmy wyjść trochę wyżej. Na szczęście udało się strzelić, a potem mecz wyglądał już tak, jakbyśmy sobie tego życzyli - mówił trener Żuraw.



Podkreślał przy tym, że celem jego drużyny było zwiększenie tempa gry w drugiej połowie, bo w poprzednich kolejkach wiślacy słabiej prezentowali się w drugich połowach. - Mówiłem, że mają robić wszystko, by strzelić drugą bramkę. To się udało, a potem doszły jeszcze dwie. Zawodnicy potrzebowali takiego zwycięstwa - stwierdził Żuraw.

Okres między wrześniową a październikową przerwą reprezentacyjną Lech zakończył z dorobkiem siedmiu punktów zdobytych w czterech meczach i awansem do 1/16 finału Pucharu Polski. - Nie jestem do końca z tego zadowolony, bo przytrafiły się porażki, przez co gra nam się zachwiała. Meczami z dwóch ostatnich tygodni wróciliśmy na tor, na którym chcielibyśmy być. W lidze wystarczy na tym etapie wygrać dwa, trzy mecze i można wskoczyć do czołówki. Teraz mamy przerwę, wielu zawodników wyjeżdża, a z tymi, co zostają, spróbujemy zrobić ile tylko się da - opowiada trener Lecha.

Za dwa tygodnie Lech powinien być w lepszej sytuacji kadrowej. W spotkaniu z Wisłą nie mogli zagrać m.in. Pedro Tiba, Maciej Makuszewski, Tymoteusz Klupś i Thomas Rogne. - Pedro miał naciągnięty mięsień, trenował indywidualnie, ale w przyszłym tygodniu powinien trenować z drużyną. Maciej w czwartek upadł na bark i potrzebował przerwy, z kolei Tymek Klupś poczuł ból w Achillesie i daliśmy mu odpocząć - zdradził Żuraw. Być może za tydzień do zajęć wróci też Rogne, któremu przytrafiło się naderwanie mięśnia płaszczkowatego.

Po przerwie na mecze reprezentacji Lecha czeka prestiżowy pojedynek wyjazdowe z Legią Warszawa.

