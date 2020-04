Filip Marchwiński to jeden z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy. Portal calciomercato.com porównuje go do Josipa Ilicicia. Ujawnia też, że wielkie kluby interesują się Polakiem.

Marchwiński jest najmłodszym strzelcem gola dla Lecha w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ta sztuka udała mu się już w debiucie. Miał wtedy 16 lat i 340 dni.

Od początku zwrócił na siebie uwagę. Było widać, że ma duże umiejętności i ma spory talent. W tym sezonie rozegrał 11 meczów i zdobył dwie bramki.

Marchwińskim zainteresowały się wielkie kluby. Włosi portal calciomercato.com ujawnia, że piłkarza Lecha chcą pozyskać m.in. Borussia Dortmund, Arsenal, Inter Mediolan, czy Atalanta.



W tym ostatnim klubie gra Josip Ilicić. "Calciomecato" widzi w Marchwińskim następcę Słoweńca. Włosi podkreślają, że Polak może grać na każdej pozycji w ofensywie.

