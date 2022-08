Lech Poznań wciąż bez nowego stopera. Michał Helik zwleka z decyzją

Lech Poznań od początku sezonu narzeka na olbrzymie problemy ze stoperami. Kontuzje Bartosza Salamona, Antonio Milicia, Ľubomíra Šatki i Filipa Dagerståla sprawiają, że poznaniacy poszukują środkowego obrońcy. Jak poinformowaliśmy na początku sierpnia, blisko transferu do mistrzów Polski był Michał Helik. Od tego czasu sprawa stoi jednak w miejscu. Czy reprezentant Polski w końcu trafi na Bułgarską? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Rekordowa oferta Lecha

Porozumienie pomiędzy Lechem a angielskim Barnsley zostało osiągnięte na początku sierpnia. Klub, który niedawno spadł z Championship do League One, wstępnie żądał za swojego zawodnika 2 mln euro. Lech natomiast oferował o milion mniej. Jednak na dzień przed pucharowym meczem z Víkingurem Reykjavik ustalono ostateczną cenę za polskiego defensora.

Według naszych ustaleń ta miałaby wynosić około 1,5 mln euro, co byłoby nowym rekordem transferowym Ekstraklasy. Dodatkowo w umowie miały znaleźć się zapisy dotyczące bonusów, na przykład za wyjazd piłkarza na mundial lub awans klubu do Ligi Mistrzów. Gdyby wszystkie bonusy zostały zrealizowane, kwota transferu urosłaby do blisko 2 mln euro!



Helik wciąż czeka

Tak jak pisaliśmy na początku sierpnia, piłka była po stronie samego zawodnika, który ma wstępnie ustalony czteroletni kontrakt. Helik decyzji jednak nie podjął i nie zaakceptował warunków Kolejorza. Zawodnik cały czas liczy na ofertę z silniejszej ligi niż Ekstraklasa. Co prawda w międzyczasie pojawiały się sygnały z klubów z Belgii czy Holandii, ale za każdym razem brakowało konkretów. Jak słyszymy z otoczenia piłkarza, Helik dostał także propozycję z Championship, ale zainteresowany nim klub nie był w stanie spełnić oczekiwań Barnsley.

Jednocześnie - jak udało nam się potwierdzić - porozumienie pomiędzy Lechem, a Anglikami wciąż obowiązuje. Aktualna jest także złożona Helikowi oferta kontraktu, bo pozyskanie polskiego stoper jest dla Lecha kluczowe. A to wciąż daje choćby iluzoryczne szanse na transfer. Jednocześnie sygnał wysyłany przez obóz Helika jest jasny: priorytetem piłkarza jest pozostanie na zachodzie. Teoretycznie możliwy jest więc scenariusz, gdy 26-latek nigdzie nie odejdzie i rozegra sezon w trzeciej lidze.

Gdyby tak się stało, w Poznaniu może pozostać Šatka. Słowakiem co prawda interesowały się kluby z Węgier czy Włoch, ale finalnie może on grać w Lechu do końca sezonu i dopiero wtedy odejść za darmo (podobnie jak w przeszłości Christian Gytkjaer). Lech co prawda obserwuje kilku zagranicznych obrońców, ale opcja z Šatką wydaje się na dziś najbezpieczniejsza.