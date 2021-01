Wicemistrz Polski chciałby ponownie mieć w swoich szeregach Bohdana Butko, by zwiększyć rywalizację na prawej obronie. Jeśli uda się sfinalizować transfer, 32-krotny reprezentant Ukrainy dołączy do "Kolejorza" zapewne w Turcji. Sam zresztą uda się tam z Szachtarem Donieck.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech - Górnik 4-1. Butko po meczu. Wideo INTERIA.TV

- To aktualny temat, choć Bohdan wrócił do treningów z Szachtarem - mówi trener Lecha Poznań Dariusz Żuraw, pytany o możliwość trzeciego ściągnięcia niemal 30-letniego (urodziny ma w przyszłą środę) zawodnika. Butko już rok temu nie miał miejsca w składzie ukraińskiego potentata Szachtara Donieck, stąd było możliwe jego wypożyczenie do Lecha, którego w normalnych warunkach nie byłoby stać na utrzymanie tego piłkarza.

Reklama

Butko dużo dał drużynie w czerwcu i lipcu, gdy poznaniacy świetną grą wywalczyli wicemistrzostwo Polski. Później wrócił jednak do Szachtara, gdzie nadal nie był brany pod uwagę przy ustalaniu składu. Miał odejść do Desny Czernichów, ale ostatecznie ponownie został wypożyczony do Lecha - już po awansie "Kolejorza" do fazy grupowej Ligi Europy, a tuż przed zamknięciem okienka transferowego.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Tyle że wtedy zaczęły się problemy - najpierw kłopoty komunikacyjne sprawiły, że Butko dotarł do Poznania z opóźnieniem, a później długo leczył kontuzję. Do gry wrócił dopiero pod koniec listopada, wystąpił w zaledwie trzech spotkaniach Ekstraklasy i trzech w Lidze Europy. Dyspozycja Ukraińca, podobnie jak całego zespołu Lecha, była już wtedy dużo gorsza niż latem. Mimo to trener Żuraw chciałby Butkę mieć ponownie w składzie, choć nie jest to transferowym priorytetem klubu. Możliwe nawet, że Lech zdołałby pozyskać Butkę na dłużej, bo 32-krotny reprezentant Ukrainy swoją umową z Szachtarem ma ważną tylko do końca czerwca.

Lech chce zatrzymać Bohdana Butko

- Bohdan leci do Turcji z Szachtarem na zgrupowanie, my też tam będziemy. Na razie jednak nasze rozmowy nie są sfinalizowane - mówi trener Lecha Dariusz Żuraw. Poznaniacy wylatują do Antalyi w najbliższą niedzielę, a z Turcji wrócą 23 stycznia. Szachtar z kolei na swoje zgrupowanie uda się 17 stycznia. Swój pierwszy mecz sparingowy rozegra właśnie z "Kolejorzem" 21 stycznia wieczorem - w którym zespole zagra wówczas Bohdan Butko?

Andrzej Grupa