Spadki i awanse. Lech grał wtedy nawet w trzeciej lidze. A postawił się Legii

Szczepankiewicz nigdy nie zrobił takiej kariery sportowej, jaką pewnie mógł zrobić. Urodził się w Poznaniu w trakcie wojny , pod koniec 1941 roku. Zaczynał grać w Posnanii, stamtąd trafił, jako junior do Lecha - na Dębcu spędził osiem lat. Był to jeden z trudniejszych okresów dla kolejowego klubu - z licznymi spadkami, nawet do trzeciej ligi, która wtedy była rozgrywkami wojewódzkimi.

W najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał 35 spotkań, bramka strzelona Górnikowi była jedną z czterech . Gdy Lech stał się już klubem trzecioligowym, jesienią 1965 roku, Szczepankiewicz dał Lechowi prowadzenie w pucharowym starciu z Legią Warszawa , pokonał Stanisława Fołtyna. Do sensacji nie doszło, bo hat-tricka ustrzelił Lucjan Brychczy , jednego gola dodał też Janusz Żmijewski i wojskowi po dogrywce triumfowali 4:2.Jak opisywała Szczepankiewicza Encyklopedia Piłkarska Fuji, był zawodnikiem ruchliwym, technicznym - kibice lubili go oglądać w akcji.

Wątpliwości po śmierci piłkarza Lecha. Radna miasta Poznania apeluje w tej sprawie

Sprawę śmierci Szczepankiewicza poruszyła we wtorek na sesji rady miasta Poznania radna Lidia Dudziak. Zarzuciła, że były piłkarz mógł zostać skrzywdzony w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mogileńskiej w Poznaniu. - Pan Czesław trafił na Mogileńską po to, by w miarę możliwości przywrócić go do lepszej kondycji, a otrzymał ból i poniżenie - cytuje słowa radnej Dudziak portal wPoznaniu.pl.