Lech Poznań w unikalnych koszulkach. Hasło-niespodzianka zamiast reklamy

Lech Poznań zapewnił sobie pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy i mistrzostwo Polski 2022 na kolejkę przed końcem rozgrywek. Mecz ostatniej kolejki Lecha z Zagłębiem Lubin więcej będzie miał tak naprawdę z fetowania zdobytego tytułu niż z rywalizacji sportowej.

Ekstraklasa. Lech Poznań z Zagłębiem w unikalnych koszulkach

Lech Poznań wspólnie ze sponsorem, bukmacherem STS, ogłosił w czwartek jeden z pomysłów na świętowanie wygrania Ekstraklasy. - Wyszliśmy z inicjatywą, by na ostatni mecz w sezonie, logo STS na koszulkach Lecha zastąpiło specjalne hasło z okazji zdobytego mistrzostwa. Chcemy w ten wyjątkowy sposób wspólnie świętować ten sukces - mówi Paweł Rabantek z firmy STS. - Pomysł bardzo nam się spodobał i od razu przystąpiliśmy do pracy, by zdążyć na mecz z Zagłębiem Lubin - mówi prezes Lecha Poznań, Karol Klimczak.

Na razie nie wiadomo, o jakie dokładnie hasło chodzi. "Część z limitowanych, mistrzowskich koszulek będzie dostępna dla kibiców w licytacji charytatywnej i w konkursach zorganizowanych przez sponsora strategicznego Lecha" - podaje tylko klub.

Sponsor zrezygnował też ze swojej wielkoformatowej reklamy na trybunach podczas meczu Lech - Zagłębie - tak, by mecz mogło obejrzeć kilkuset kibiców więcej. Bilety rozeszły się błyskawicznie. Wcześniej bukmacher zrezygnował też ze swojego logo na retro-koszulkach podczas jubileuszowego meczu Lecha z Jagiellonią.

To nie pierwsza sytuacja, gdy logo firmy bukmacherskiej znika z frontu koszulek Lecha Poznań. W związku z prawem o zakazie reklamowania zakładów bukmacherskich w niektórych krajach, w Szwajcarii - podczas meczu z FC Basel - Lech grał z hasłem "RESPECT" na koszulkach, a w Szwecji - podczas meczu z Hammarby - z logo fundacji Sport Twoją Szansą.

Lech - Zagłębie. Gdzie oglądać transmisję?

Mecz Lech - Zagłębie w sobotę o godz. 17.30, transmisja w Canal+Sport, Canal+4k, Canal+Premium.