O meczu Lecha Poznań z Pogonią Szczecin mówi się, że to największy egzamin lidera, który w poprzednim sezonie zawodził i był dopiero jedenasty. Teraz gra dobrze, kadrę ma bogatą, morale wysokie, aczkolwiek kibice Kolejorza mają problem, by uwierzyć w to, że ich zespół rzeczywiście się odmienił. Na razie nie grał on z ekipami z polskiej czołówki, może poza pokonaną 2-0 Lechią Gdańsk. Mecz z Pogonią to jednak rzeczywiście ważny egzamin, gdyż portowcy bezdyskusyjnie są czołową ekipa w Polsce.



- Jest absolutnie za wcześnie, by widzieć w nas faworyta do tytułu. Rozegraliśmy dopiero pięć meczów - mówi trener poznaniaków Maciej Skorża. - My twardo stąpamy po ziemi, realizujemy swoje cele na razie z dobrym skutkiem. To są jednak cele krótkoterminowe, gdyż my dzielimy sobie ligę za pomocą przerw na reprezentację. Mecz z Pogonią to fajne zakończenie tego pierwszego etapu, w starciu z silnym przeciwnikiem. Po przerwie rozpoczniemy nowy okres i dołożymy do treningu nowe elementy.

I dodaje: - Cieszymy się, że skoro jesteśmy na czele tabeli, nie musimy nikogo gonić i że to my nadajemy ton rozgrywkom. Nie patrzymy jednak na obecną tabelę jako na wskaźnik tego, kto jest faworytem.

Pogoń Szczecin wygrała w Poznaniu w 2015 roku. Wtedy to mistrzowski zespół Lecha trenera Macieja Skorży przegrał z Pogonią 1-2, rozpoczynając fatalną serię wpadek.





Lech Poznań - Pogoń Szczecin. Gdzie oglądać?

Lech Poznań podejmie w meczu na szczycie Pogoń Szczecin na stadionie przy Bułgarskiej w sobotę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+ i TVP Sport