Lech Poznań usuwa sponsora z koszulek. Takie są wymogi w Azerbejdżanie

To rozwiązanie, które Lech i STS stosowali już wcześniej chociażby podczas występu Kolejorza w pucharach w poprzedniej edycji w 2020 roku. Wówczas logo STS nie mogło pojawić się w Szwecji. Firma bukmacherska sponsorująca Lecha jako jego główny partner ma bowiem licencję i działa legalnie w Polsce oraz kilku innych krajach Europy, ale akurat Szwecji ona nie obejmuje. Nie obejmuje też Azerbejdżanu - tu nie można nawet wejść na stronę bukmachera.

Pierwszy raz z taką sytuacją mieliśmy do czynienia już w 2015 roku, gdy Lech z STS jako sponsorem grał z FC Basel. Wówczas to powstało rozwiązanie, by logo sponsora zastąpić akcją charytatywną. Kibice Kolejorza mieli możliwość nawet głosowania, która organizacja ma się w tym miejscu pojawić - Drużyna Szpiku, Fundacja RAK OFF czy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

W Szwecji STS pokazał logo swojej fundacji wspierającej młodych sportowców. Nazywa się Sport Twoją Szansą, zatem w skrócie też STS. Pojawi się ona także teraz na koszulkach. Szef STS Mateusza Juroszek komentował wówczas: - Zbyt długo walczyliśmy o to, żeby zalegalizować kwestie bukmacherki w Polsce, tak aby nie można tu było działać bez licencji. Walczyliśmy sami o przestrzeganie prawa w Polsce, więc będziemy go także przestrzegali w innych krajach.

Karabach Agdam - Lech Poznań. Kiedy mecz? Gdzie oglądać transmisję?

Lech Poznań zmierzy się z Karabachem Agdam w Baku we wtorek o godz. 18 na stadionie im. Tofika Bachramowa. Transmisja meczu Karabach - Lech w TVP Sport. Pierwszy mecz: Lech - Karabach 1-0.

Radosław Nawrot, Baku