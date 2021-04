Chociaż Tymoteusz Klupś zagrał w sparingu z KKS Kalisz i szykował się do wznowienia gier z pierwszym zespołem Lecha Poznań, na razie nie będzie to możliwe. Piłkarz musi przejść zabieg, który wyłączy go z gry na miesiąc.

Taką decyzję podjął sztab medyczny Lecha Poznań. - Tymek już go przeszedł i w ciągu miesiąca będzie gotowy do gry - mówi szef sztabu medycznego Lecha Poznań, profesor Krzysztof Pawlaczyk. To oznacza, że na razie nie ma jeszcze mowy o powrocie zawodnika do gier w pierwszym zespole, chociaż jego występ w sparingowym meczu z KKS Kalisz dawał taką nadzieję.



Tymoteusz Klupś mówił niedawno, że po wielu miesiącach zmagania się z urazami wreszcie czuje się dobrze. Nie boli go ani kolano, ani ścięgno Achillesa. Zaczął trenować, grać. A jednak zabieg jest konieczny i na powrót do składu pierwszego zespołu musi on jeszcze poczekać.

Lech Poznań czeka na Tymoteusza Klupsia

Ostatni raz Tymoteusz Klupś zagrał w meczu o stawkę w listopadzie - w meczu drugiej ligi z Wigrami Suwałki. W tym sezonie zresztą grywał wyłącznie w barwach Lecha II Poznań w rozgrywkach drugoligowych, nie licząc sparingu. Po raz ostatni w pierwszym zespole Kolejorza widzieliśmy go w listopadzie, ale 2019 roku. Zagrał wtedy przeciwko Piastowi Gliwice. Łącznie w drugim zespole Lecha zagrał 40 razy, ale w pierwszym Kolejorzu - aż 32 razy.