Złe wieści dla trenera Lecha Poznań Dariusza Żurawia. Kontuzja wykluczy z treningów Tymoteusza Klupsia na co najmniej trzy tygodnie.

19-letni skrzydłowy doznał urazu w trakcie piątkowego spotkania Lecha z Wisłą Płock. Drużyna z Wielkopolski wygrała 4-0, ale Klupś musiał opuścić boisko jeszcze w pierwszej połowie - to efekt starcia z Piotrem Tomasikiem.

- Ma uszkodzony staw skokowy. Zaraz po meczu rozpoczął rehabilitację, a właściwie jeszcze w trakcie drugiej połowy fizjoterapeuci rozpoczęli działania manualne, by jego powrót do treningów był jak najszybszy. Jednak Klupś na pewno będzie poza drużyną przez co najmniej trzy tygodnie - mówi profesor Krzysztof Pawlaczyk. lekarz Lecha.



Spotkanie z Wisłą Płock było pierwszym występem Klupsia w lidze w tym sezonie. Wychowanek Lecha zadebiutował w Ekstraklasie wiosną 2018 r. Dotąd rozegrał w niej 28 meczów, raz trafił do siatki.



Lech po dwóch kolejkach ma na koncie cztery punkty i zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli. Poprzedni sezon zakończył na ósmej pozycji.



Zdjęcie Tymoteusz Klupś opuszcza boisko na noszach / Jakub Kaczmarczyk / PAP

