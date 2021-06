Maciej Skorża w meczu towarzyskim z Zagłębiem Lubin dokonał przeglądu wojsk. Łącznie zagrało 24 zawodników w dwóch kompletnie inaczej zestawionych drużynach. - Każdy chce grać, rywalizacja jest bardzo duża - mówi Jakub Kamiński, który rozegrał 70 minut spotkania w obu połowach.

Ponieważ Lech wciąż nie ma lewego obrońcy, piłkarz ten musiał też występować na tej pozycji. Poznaniacy złożyli ofertę Barry Douglasowi, kombinują też z wystawieniem na tej pozycji kogoś z młodych zawodników. - Było już kilku zawodników, którzy na lewej obronie grali mimo lepszej prawej nogi. Przywykłem, jestem uniwersalny. Gram tam, gdzie się przydam - mówi Jakub Kamiński.



CZYTAJ TAKŻE: Barry Douglas ma odpowiedzieć Lechowi Poznań

Reklama

Zdjęcie / Interia pl / INTERIA.PL

Lech Poznań tworzy podbudowę tlenową

I dodaje: - Trener Skorża pozwolił każdemu zagrać i nie wyglądało to źle, może być lepiej. Podwyższymy jeszcze poziom. To trzeci tydzień treningów, zbudowana została podbudowa tlenowa, która jest oczywista, bo musimy dobrze wyglądać fizycznie. Bez tego nie odegramy roli w lidze. Teraz niektórzy potrzebują czasu, by wejść na optymalne obroty.

Zdaniem Jakuba Kamińskiego, potencjał obecnego Kolejorza jest podobny do tego z poprzedniego sezonu, ale inaczej pracują głowy piłkarzy. Po tym, co stało się pod koniec poprzednich rozgrywek, był z tym duży problem. Teraz jest nowe rozdanie i większa świeżość, wszystko zaczyna się od nowa. - Wszyscy odpoczęli, potrzebowaliśmy tego - twierdzi. - Skupiamy się na tym, co mamy teraz zrobić. Oczekuje się od nas teraz mistrzostwa, wszyscy sobie to uświadamiamy. Tworzymy niezbędną do tego drużynę, w której każdy będzie świadomy i grał jeden za drugiego.



- Jeżeli będziemy wygrywać, a ja będę kluczowym zawodnikiem, który gra, to zasłużę na powołanie do kadry narodowej. Marzę o tym, a nie udało mi się jeszcze zadebiutować, chociaż byłem już powołany przez selekcjonera Jerzego Brzęczka - dodaje Jakub Kamiński. - Świetna to rzecz, że teraz reprezentacja opiera się na wychowankach Lecha.