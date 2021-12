To druga w sezonie porażka Lecha Poznań, która mocno zdenerwowała trenera Macieja Skorżę. Zapytany o to refleksje na temat powrotu do rodzinnego miasta, odparł: - Nie mam ochoty na takie rozmowy. Skupmy się na meczu.

Lech Poznań pokonany w Radomiu

Przed pojedynkiem chętnie dyskutował o pierwszym w życiu meczu, jakie poprowadzi w Ekstraklasie w Radomiu, ale po porażce był to temat, który szkoleniowiec uznał za niestosowny. Wolał mówić o meczu, w którym przyznał, że Lech przegrał z Radomiakiem walkę wręcz w pierwszej połowie. Środkowi pomocnicy nie potrafili zatrzymać rywali i chociaż po przerwie Kolejorz grał lepiej, strata dwóch bramek w pierwszej połowie okazała się nie do odrobienia.



- Radomiak mnie nie zaskoczył. Raczej zaskoczyła mnie forma fizyczna naszej drużyny. Uwierzyliśmy, że bez wciśnięcia pedału gazu do końca możemy coś zrobić, a Radomiak aspekt fizyczny wykorzystuje w bardzo dobrym stopniu - stwierdził Maciej Skorża.





