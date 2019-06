Środkowy obrońca Tomasz Dejewski podpisał dwuletni kontrakt z Lechem Poznań. 24-letni zawodnik jest wychowankiem "Kolejorza", a ostatnio występował w Warcie Poznań.

Dejewski trzy ostatnie sezonu spędził w Warcie Poznań, gdzie grał na poziomie I oraz II ligi. W minionym sezonie rozegrał 16 spotkań na zapleczu Ekstraklasy.



24-letni zawodnik występuje na pozycji środkowego obrońcy. Dysponuje bardzo dobrymi warunkami fizycznymi, bowiem mierzy aż 191 cm.



Z Lechem defensor związał się dwuletnim kontraktem. W latach 2011-16 był zawodnikiem akademii, do której trafił z Olimpii Grudziądz, oraz drugiej drużyny "Kolejorza". Dotychczas nie zadebiutował w pierwszym zespole.

- Po trzech latach spędzonych w Warcie wracam do swojego klubu. Podczas pobytu w tym zespole dojrzałem w piłce seniorskiej i ten powrót jest dla mnie bardzo ważną sprawą. Wiem teraz czego chcę i co muszę pokazać na boisku, żeby dać drużynie jak najwięcej. Oczywiście teraz to są tylko słowa, a więc jeżeli będę ciężko pracował to wtedy otrzymam okazję do pokazania się. Cieszę się, że dostaję od życia drugą szansę i muszę zrobić wszystko, żeby ją wykorzystać - mówi Dejewski na oficjalnej stronie Lecha.

Niewykluczone, że zawodnik ten jest sprowadzony z myślą o wzmocnieniu drugiej drużyny, która awansowała niedawno do II ligi.



