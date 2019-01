Timur Żamaletdinow, 21-letni napastnik CSKA Moskwa, został wypożyczony do Lecha Poznań do końca obecnego sezonu. Latem "Kolejorz" będzie mógł wykupić piłkarza - i to za stosunkowo niewysoką kwotą, nieoficjalne doniesienia mówią, że będzie to kilkaset tysięcy euro.

To o tyle zaskakujący transfer, że Żamaletdinow jest piłkarze młodym, z bardzo dobrego klubu grającego regularnie w Lidze Mistrzów. W CSKA był trzecim snajperem, ale z wielkimi perspektywami. Już półtora roku temu zadebiutował w Lidze Mistrzów, zresztą w debiucie zdobył zwycięską bramkę w wyjazdowym starciu z Benficą Lizbona.



Wcześniej był doceniany przez fachowców - trafił m.in. na listę największych talentów piłkarskich na świecie z rocznika 1997. Dwa lata temu był też nominowany do nagrody "Golden Boy", podobnie jak ówczesny gracz Lecha Dawid Kownacki. Wydawać by się więc mogło, że tej klasy piłkarz powinien być poza finansowym zasięgiem polskiego klubu. Lech jednak zdołał go przekonać. Trener Adam Nawałka już na starcie przygotowań do rundy mówił, że właśnie ta pozycja jako jedyna zostanie wzmocniona, bo potrzebuje piłkarza do rywalizacji z Christianem Gytkjaerem.

- Timur jest dobrze wyszkolony technicznie, potrafi samemu stworzyć sobie sytuację strzelecką i wykończyć ją precyzyjnym uderzeniem. To typ napastnika, który dobrze współpracuje z linią pomocy i znajduje luki do przedostania się w szeregi obrony przeciwnika. Ponadto jest także mocno zaangażowany w grę defensywną swojego zespołu - mówił na klubowej stronie Lech Andrzej Juskowiak, dziś działający w klubowym scoutingu.

Żamaletdinow zaznaczył, że do Lecha zachęcił go "duży projekt", który tworzy się w tym klubie. - Chcę pokazać wszystkie swoje umiejętności i sprawić, że kibice tego klubu będą szczęśliwi. Wiem, że Lech to bardzo utytułowany klub, który walczy o mistrzostwo swojego kraju każdego roku. Przychodzę do Poznania po to, by mu w tym pomóc - stwierdził nowy zawodnik Kolejorza.

W czwartek i piątek piłkarz przechodził badania medyczne w klinice Rehasport, a dziś w godzinach popołudniowych podpisał umowę z Lechem. W niedzielę powinien już trenować w Turcji z zespołem prowadzonym przez Adama Nawałkę. Szansę debiutu dostanie prawdopodobnie w środowym meczu z Vozdovaczem Belgrad. W sobotę, jeszcze bez Żamaletdinowa, Lech zagra w Belek dwa mecze - najpierw z DAC Dunajska Streda ze Słowacji, a później z austriackim Sturmem Graz.

