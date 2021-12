Lech Poznań zakłada, że Zagłębie Lubin nie pozmienia wiele w swoim sposobie gry, bo nie ma na to czasu po meczu w Pucharze Polski (odpadło z Arką Gdynia). Wynika to wprost z wypowiedzi drugiego trenera Lecha Macieja Kędziorka. - Dwa treningi to diametralnie krótki okres, by wszystko pozmieniać - mówi asystent Macieja Skorży.



Do dyspozycji trenerów Kolejorza są wszyscy piłkarze, a zastanawiają słowa Macieja Kędziorka, iż w posadzeniu na ławce kilku podstawowych dotąd zawodników w meczu z Garbarnia w Krakowie nie chodziło o to, by odpoczywali. - Oni nie muszą odpoczywać. Tu chodziło raczej o docenienie tych piłkarzy, którzy są teoretycznie rezerwowymi. Mamy szeroką ławkę, wyrównany zespół i każdy zasługuję na grę. Chcemy to pokazać - mówił.



Po czym dodał oksymoron: - Spodziewajmy się niespodzianek.

To w połączeniu z wypowiedzią trenera Skorży w Krakowie wskazuje, że Kolejorz będzie chciał sięgnąć po graczy dotąd grających mniej, aby i oni poczuli się dowartościowani. - Muszę podejmować decyzje pod presją, wielu zawodników przez to cierpi - mówił trener Skorża przed derbami z Wartą Poznań. Możliwe, że tym razem będzie chciał to zmienić.



Zagłębie Lubin - Lech. Kiedy mecz i transmisja?

Mecz Zagłębia Lubin z Lechem Poznań - w niedzielę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+ Sport i Canal+ Sport 3.