Przybycie Lukasa Podolskiego do polskiej Ekstraklasy to ogromne i przełomowe wydarzenie, bowiem mistrza świata jeszcze w niej nie mieliśmy. Były reprezentant Polski spełnił swoją obietnicę, iż chce karierę kończyć w Górniku Zabrze. Do tej pory jednak nie miał okazji zadebiutować w oficjalnym meczu, w pierwszym pojedynku zabrzan z Pogonią Szczecin nie wystąpił. Górnik przegrał wyraźnie i teraz trener Jan Urban może poszukać szansy zmiany właśnie w Lukasu Podolskim.



Kiedyś musi zadebiutować, a mecz z Lechem Poznań to dobra okazja. A zatem to Kolejorz może się w ten sposób zapisać w dziejach polskiego futbolu.



- Spodziewamy się, że Łukasz wystąpi w tym meczu, bo jest to świetna okazja ku temu w meczu Górnika przed własną publicznością - mówi trener poznaniaków Maciej Skorża. - Na odprawie przed meczem Łukasz był w pierwszej jedenastce Górnika.



Lech Poznań spróbuje zatem zatrzymać mistrza świata, co jest niezwykle istotne, zwłaszcza że pierwszy mecz mu nie wyszedł. Tylko zremisował 0-0 z beniaminkiem Radomiakiem Radom. - Skrupulatnie analizowaliśmy mecz z Radomiakiem. W zasadzie każdy trening tego mikrocyklu zaczynał się od jakiejś fazy tego meczu - mówi Maciej Skorża. - Bardzo bym chciał, abyśmy szybko poprawili to, co poszło nie tak. Brakuje nam automatyzmu, brakuje nam podejmowania dobrych decyzji w stresowych sytuacjach, bo nawet w meczu z beniaminkiem był moment około 20. minuty, że nie panowaliśmy nad meczem i na zbyt wiele pozwoliliśmy rywalowi. Potrzebujemy meczu, który by nas napędził i w którym moglibyśmy zagrać z większą pewnością siebie. Takiej serii brakuje od początku roku, bo w wielu decyzjach piłkarzy widać nerwowość. Chciałbym zagrać w Zabrzu taki mecz, który będzie krokiem do budowania pewności siebie.





Górnik Zabrze - Lech Poznań. Gdzie oglądać?

Górnik Zabrze podejmie Lecha Poznań w piątek o godz. 20.30. Transmisja w Canal+.