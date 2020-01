Trener Lecha Poznań Dariusz Żuraw liczy na to, że poza prawym obrońcą jest zespół wzmocni jeszcze co najmniej jeden piłkarz. – Mogę zacytować mojego kolegę Michała Probierza: transfery potrzebują ciszy. Może być jednak tak, że jeszcze dziś ogłosimy pierwsze nowe nazwisko – mówi Żuraw.

"Kolejorz" przedstawi nowego zawodnika późnym wieczorem lub w sobotę rano. Żuraw nie ukrywa, że potrzebuje prawego obrońcę, który zastąpiłby kontuzjowanego Roberta Gumnego, ale też kolejnego gracza mogącego latem wejść z marszu w miejsce Christiana Gytkjaera. Od tego zależeć będzie np. dalszy los Pawła Tomczyka. Zresztą warunków kolejnych wzmocnień Lecha jest więcej. - Pracujemy nad transferami. Oczywiście wszyscy by chcieli, w tym kibice, państwo i ja też, byśmy mieli kadrę gotową od początku przygotowań, ale nie wszystko tak się da zrobić - twierdzi Żuraw, który chciałby jednak mieć nowych piłkarzy już podczas zgrupowania w Belek. - To nie jest tak, że interesuje nas tylko prawy obrońca i ewentualnie transfer jeden do jednego jeśli ktoś odejdzie. Rozmawiamy w klubie, dyskutujemy nad różnymi wariantami, sytuacja jest rozwojowa - zapewnia szkoleniowiec.

Na razie Lech głównie żegna piłkarzy, przynajmniej czasowo. Jako pierwszy drużynę opuścił Joao Amaral, który został wypożyczony do FC Pacos de Ferreira. - Żal mi go ze względu na jego sytuację rodzinną. Państwo nie wiecie o wszystkim, a to sprawa gorąca. Wiedziałem o niej od dawna, nie była to łatwa decyzja, a czy się komuś podoba czy nie, została już podjęta. Życzę mu wszystkiego najlepszego, by grał jak najlepiej, by był z narzeczoną i wszystko dobrze się poukładało. Umowa jest tak sporządzona, że został wypożyczony do 30 czerwca i 1 lipca musi się stawić u nas na treningu - opowiada poznański szkoleniowiec.

W czwartek wypożyczony został też Tymoteusz Klupś, który w Ekstraklasie debiutował - bardzo pozytywnie zresztą - jeszcze za czasów Nenada Bjelicy, ale jesień miał nieudaną. W śladowym stopniu wystąpił w trzech meczach Ekstraklasy, znacznie częściej grał w drugoligowych rezerwach (10 meczów, 1 gol), ale też leczył kontuzje. Wiosnę spędzi w Piaście Gliwice, choć miał też propozycję z Rakowa Częstochowa. - Tymek wybrał drużynę mistrza Polski i mam nadzieję, że latem wróci do nas mocniejszy, podobnie jak teraz Michał Skóraś. Widać, ze nasze szkolenie i praca przynoszą efekty. W sprawie wypożyczeń rozmawiamy w większości z klubami Ekstraklasy i czołówkę pierwszej ligi, ale nie każdy chce iść do pierwszej ligi - tłumaczy Żuraw. Wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu dostał Maciej Makuszewski (może trafić do Zagłębia Lubin), Lech chce się też pozbyć Timura Żamaletdinowa. Rosjanin dostał zgodę na wyjazd na zgrupowanie Uralu Jekaterynburg, ale jeśli tam się nie sprawdzi, musi wrócić do Poznania. Żuraw nie ukrywa jednak, że nie jest zainteresowany dalszą grą piłkarza w Lechu. - Będziemy pracować nad tym, by znaleźć mu coś nowego. U nas dostał dużo szans, szukamy więc innych rozwiązań - mówi.

Od tego, czy Lech pozyska klasowego napastnika, zależeć będą dalsze losy Pawła Tomczyka. Możliwe bowiem, że tak jak rok temu został wypożyczony do Piasta, także i teraz będzie strzelać gole dla kogoś innego. - Sytuacja jest rozwojowa, nie mogę powiedzieć, czy ktoś zostaje u nas czy nie. Jeśli jednak uda nam się pozyskać dobrego napastnika, to musimy się zastanowić, czy jest sens trzymać trzech. Paweł chce grać, a nie być napastnikiem numer trzy. Na dziś jednak tematu nie ma - utrzymuje szkoleniowiec. To się jednak może zmienić.

Na pewno zmieni się prawy obrońca. Robert Gumny będzie leczył kontuzję do końca sezonu, a Żuraw woli wystawiać Lubomira Szatkę na środku obrony. Ściągnięty z wypożyczenia z Rakowa Michał Skóraś jest bardziej pomocnikiem niż obrońcą, choć na tej pozycji też może grać. - Szatka, Skóraś? Nie biorę takiego rozwiązania pod uwagę. Jest jeszcze młody Karol Smajdor. Trudniej jest kogoś wprowadzić na środek obrony niż na bok. Życzyłbym młodzieży, by zrobili taki postęp aby od razu mogli wskoczyć do składu, a ja powiem: wow, następny Gumny. Trzeba ich jednak najpierw obejrzeć. Smajdor był już na zgrupowaniu z trenerem Nawałką, może wtedy było za wcześnie dla niego i teraz pójdzie mu lepiej - ocenia trener Lecha. Być może na zgrupowanie do Turcji poleci Tomasz Cywka, ale do pełnego powrotu do zajęć będzie trzeba jeszcze poczekać kilka tygodni.

Andrzej Grupa

