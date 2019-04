Lech Poznań szuka zamożnego inwestora, który byłby w stanie odkupić akcje klubu. Obecnego właściciela - Jacka Rutkowskiego interesuje kwota 80 mln zł, jaką są skłonni wyłożyć biznesmeni z Grecji - donosi "Głos Wielkopolski". Klub stanowczo dementuje zamiary sprzedania akcji.

Stuprocentowym właścicielem akcji Lecha jest spółka Invesco, której wszystkie walory posiada Jacek Rutkowski, a jego starszy syn Piotr jest wiceprezesem Lecha.

"Kolejorz" pod batutą Jacka Rutkowskiego dokonuje najlepszych interesów transferowych na polskim rynku, zarabiając głównie na wyszkolonej i wypromowanej polskiej młodzieży. Sprzedając Jana Bednarka do FC Southampton za 6 mln euro poznański klub pobił rekord wysokości transferu z polskiej ligi.

Za 4,5 mln euro do Borussii Dortmund Lech wytransferował Roberta Lewandowskiego, a 4 mln euro wpadło do kasy poznaniaków za Dawida Kownackiego (sprzedany do Sampdorii) i Łukasza Teodorczyka (do Dynama Kijów)

Wedle informacji poznańskiej prasy wiceprezes Lecha Piotr Rutkowski ma spotkać się w Grecji z kandydatem na nowego trenera - Marinosem Ouzounidisem.

"Ouzounidis może być łącznikiem w rozmowach z potencjalnym nabywcą Lecha, pochodzącym również z Grecji. Właściciel Jacek Rutkowski skłonny jest sprzedać klub za 80 mln zł, co podobno nie jest kwotą odstraszającą biznesmenów z Aten" - twierdzi "Głos Wielkopolski".

Gazeta dodaje, że trzy lata temu cena wywoławcza za "Kolejorza" wynosiła 50 mln zł.

Reakcja Lecha na te doniesienia jest stanowcza. "Właściciel Lecha Poznań nie jest zainteresowany sprzedażą klubu i nie prowadził oraz nie prowadzi w tej sprawie żadnych rozmów. Tematu sprzedaży nie ma teraz ani w najbliższej przyszłości" - napisał na Twitterze rzecznik klubu Maciej Henszel.





Po 32 kolejkach Lech jest siódmy w Lotto Ekstraklasie i zachowuje jeszcze cień szans na zajęcie czwartego miejsca, które może dawać prawo walki o awans do Ligi Europy. W sobotę, o godz. 18 "Kolejorz" zmierzy się na wyjeździe Pogonią Szczecin.



Zdjęcie Właściciel Lecha Poznań Jacek Rutkowski /Adam Jastrzębowski /East News



