Lech Poznań strollował akcję Legii Warszawa. Teraz sprzedaje koszulki

Lech Poznań

Koszulki, w których piłkarze Lecha Poznań wyszli do wywiadów po zwycięstwie nad Legią w Warszawie trafią do sprzedaży. Łącznie z napisem, który ubódł Legię i który jej kibice i ludzie z nią związani skrytykowali. To zapewne zwiększy zainteresowanie tym nabytkiem wśród fanów Kolejorza.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia - Lech. Maciej Skorża: Straciłem dwa lata życia. WIDEO INTERIA.TV