To uraz mięśniowy, który zmusił Mickey van der Harta do opuszczenia boiska. Zastąpił go Filip Bednarek, dla którego był to pierwszy występ w tym sezonie. I zapewne nie ostatni, gdyż Holendra czeka dłuższa przerwa.





Lech Poznań bez Mickey van der Harta

- Straciliśmy go na kilka tygodni - mówił po meczu z Wisłą Kraków trener Maciej Skorża i dodawał, że sprawa wygląda poważnie. Po poniedziałkowych badaniach lekarze ocenili przerwę Mickey van der Harta na co najmniej dwa tygodnie. - Mickey doznał urazu mięśniowego. Będzie miał co najmniej dwutygodniową przerwę w treningach. W tym czasie będzie pracował z fizjoterapeutami - mówi profesor Krzysztof Pawlaczyk, szef sztabu medycznego Kolejorza.





Mickey van der Hart w zeszłym roku zmagał się z poważnym urazem barku, którego doznał w meczu Pucharu Polski z Lechią Gdańsk. Wyeliminował go on np. z rozgrywek w europejskich pucharach. Nadal na nie czeka.





Kiedy gra Lech Poznań?

Najbliższy mecz Lecha Poznań odbędzie się w piątek o godz. 20.30. Rywalem będzie Jagiellonia, mecz w Białymstoku. Transmisja w Canal+.