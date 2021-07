Także, bowiem do Zagłębia Lubin prowadzonego teraz przez Dariusza Żurawia, trafił już Łukasz Becella. Były trener w Lechu Poznań i ostatnio krótko w Rakowie Częstochowa został jednym asystentem trenera Żurawia, a Marcin Kardela - drugim. Dariusz Żuraw doskonale go zna z czasów, gdy do kwietnia tego roku prowadził poznańskiego Lecha.



Lech Poznań stracił Marcina Kardelę

Marcin Kardela prowadził w Kolejorzu trampkarzy, jednocześnie był asystentem selekcjonera Macieja Stolarczyka w reprezentacji do lat 21. Wcześniej pracował z selekcjonerem Przemysławem Małeckim w kadrze U-16. To absolwent poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. W trakcie swojej trenerskiej kariery pracował już w Zagłębiu Lubin, prowadził grupy młodzieżowe tego klubu i w Progresie Kraków.

Reklama