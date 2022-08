Lech Poznań straci swego najlepszego napastnika? Jest niemoralna propozycja

Radosław Nawrot Lech Poznań

Niepokojącą dla kibiców Lecha Poznań informację podaje szwedzka prasa - do Christiana Gytkjaera, który trafił z Lecha do włoskiego klubu AC Monza ma trafić także Mikael Ishak. Włoski klub, znajdujący się w rękach Silvio Berlusconiego, jest skłonny go pozyskać i zapłacić sumę, która skłoni Lecha do oddania gracza, którego kontrakt kończy się za rok. W przeciwnym razie po roku odejdzie on darmo.

Zdjęcie Mikael Ishak z Lecha Poznań / PAP