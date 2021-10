W sierpniu i wrześniu rezerwy Lecha grały bezkompromisowo, a w październiku zremisowały już drugie spotkanie. Nie zmienia to jednak faktu, że drużyna trenera Artura Węski od sześciu kolejek jest niepokonana, a przecież w międzyczasie awansowała też do 1/16 finału Pucharu Polski. To powoduje, że teraz musi grać co trzy-cztery dni - i tak jeszcze przez półtora tygodnia. Dla młodych zawodników to spore wyzwanie, a dziś trener Węska miał w wyjściowym składzie tylko dwóch graczy urodzonych przed 2000 rokiem - Siergieja Kriwca i Adriana Laskowskiego. Na dodatek tuż przed meczem musiał dokonać zmiany, bo na rozgrzewce kontuzji doznał Tymoteusz Klupś.

Lech II Poznań. Trzech 17-latków w wyjściowym składzie

Lech w Grodzisku przeważał, ale nie zdołał pokonać bramkarza Pogoni Artura Halucha. Warto odnotować debiut kolejnego zawodnika z rocznika 2004 na szczeblu centralnym - tym razem był to Ksawery Kukułka. Zagrał na lewej obronie, pod koniec pierwszej połowy za przerwanie kontrataku Pogoni dostał żółtą kartkę, a w przerwie zmienił go o rok starszy Jakub Malec. Co ciekawe, dwaj piłkarze na boisku byli jeszcze młodsi od Kukułki: Norbert Pacławski i Antoni Kozubal. Obaj mają już za sobą nawet debiuty w Ekstraklasie.

Było to ostatnie zaległe spotkanie w drugiej lidze - po 13. kolejkach Lech II zajmuje 7. miejsce i ma 20 punktów. Liderem jest Stal Rzeszów (32 pkt), która wyprzedza Ruch Chorzów (28 pkt).

Lech II Poznań. Jeszcze trzy mecze w październiku

W sobotę o godz. 14.55 Lech II zagra w Kaliszu z KKS 1925, w kolejną środę w Pucharze Polski w Grudziądzu z trzecioligową Olimpią, a październik zakończy starciem z Wigrami Suwałki (sobota, 30 października).

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lech II Poznań 0-0

Lech II: Mrozek - Borowski, Skrzypczak (46. Marciniak), Laskowski, Kukułka Ż (46. Malec) - Norkowski, Kozubal (71. Kryg), Kriwiec - Wilak (60. Kołtański), Pacławski, Karbownik (60. Antczak).

AG