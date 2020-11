Znamy już skład, w jakim Lech Poznań rozpocznie spotkanie z belgijskim Standardem Liege! Początek meczu 3. kolejki fazy grupowej Ligi Europy o godzinie 18.55. Transmisja w Polsat Sport Premium 1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Europy. Jakub Moder przed meczem Lech Poznań - Standard Liege (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

W składzie Lecha nie ma wielu zaskoczeń, choć nie oznacza to, że zespół wyjdzie w optymalnym ustawieniu. Mecz na ławce rozpoczną Jakub Kamiński oraz Jan Sykora, którzy zmagali się ostatnio z urazami.



Kolejną szansę od pierwszej minuty otrzyma za to 18-letni Filip Marchwiński. Do środka pola wrócił wielki nieobecny ostatnich spotkań, a więc Pedro Tiba.



Kibiców Lecha może cieszyć optymalne zestawienie środka obrony. Gotowi do gry są podstawowi obrońcy - Lubomir Szatka oraz Thomas Rogne.





Skład Lecha Poznań na mecz ze Standardem Liege:

Filip Bednarek - Alan Czerwiński, Lubomir Szatka, Thomas Rogne, Tymoteusz Puchacz - Pedro Tiba, Jakub Moder - Michał Skóraś, Dani Ramirez, Filip Marchwiński - Mikael Ishak.

Zdjęcie Tymoteusz Puchacz w meczu z Benficą / Damian Kosciesza / PressFocus / Newspix

WG