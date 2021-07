Lech Poznań sprowadzi piłkarza z Włoch? Grał w AC Milan

23-letni Gianfilippo Felicioli ma dołączyć do Lecha Poznań w sierpniu. To wychowanek AC Milan, który gra obecnie w Venezia FC. Beniaminek Serie A zamierza go sprzedać.

