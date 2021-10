Lech Poznań spodziewa się Legii Warszawa z Ligi Europy

Różnica jest pora, bowiem w Lidze Europy warszawski zespół trenera Czesława Michniewicza zaprezentował się znakomicie, wyeliminował Slavię Praga, w grupie pokonał Spartaka Moskwa i u siebie Leicester City. W lidze natomiast przegrywa mecz za meczem. Ostatnio pokonały ją Raków Częstochowa czy Lechia Gdańsk, a łącznie legioniści mają w tym sezonie już pięć porażek.



Lech Poznań Lech poinformował o karze dla swojego piłkarza za stłuczkę po alkoholu

- Pierwsze to oblicze zespołu wygrywającego w europejskich pucharach, który zdobywa ważne punkty dla polskiej piłki klubowej - mówi trener poznańskiego Lecha. - Druga twarz natomiast to Legia grająca w lidze, która w ośmiu meczach tylko trzy razy potrafiła wygrać. Nie mam wątpliwości, z którą Legią przyjdzie się nam zmierzyć w niedzielę - dodaje. - Będzie to Legia z europejskich pucharów, walcząca na 150 procent. Poza tym trener Michniewicz na pewno przygotuje jakieś niespodzianki. Coś ciekawego zaproponuje.



Reklama

Legia Warszawa w kłopotach, wielka szansa Lecha Poznań

Trener Skorża i Lech stają zatem przed dużą szansą na wygranie z Legią na jej terenie oraz odskoczenie jej w tabeli. Dzisiaj przewaga poznaniaków wynosi już 12 punktów, przy jednak dwóch meczach zaległych Legii. Jej sytuacja nieco przypomina okoliczności, w jakich Lech tracił punkty rok temu, gdy grał także w Lidze Europy i tracił dystans w Ekstraklasie.



Szkoleniowiec z Poznania nie ma jednak wątpliwości, że Legia ma większe szanse na to, by poradzić sobie z problemami niż Lech przed rokiem. - Myślę, że Legia ma trochę szerszą kadrę niż miał Lech przed rokiem, więc jej problemy nie zakończą się chyba jej jedenastym miejscem, jak to miało miejsce w wypadku Lecha - mówi Skorża.

CZYTAJ TAKŻE: Lech Poznań od 2006 roku miał być alternatywa dla Legii Warszawa, ale nią nie został

- Legia na pewno będzie miała okazje i znajdziemy się w opałach, to jasne. Mnie interesuje nasza reakcja na te trudne momenty. Liczę na to, że nasza drużyna na tak trudnym terenie będzie potrafiła pokazać, że zespół jest już gotowy, by takie trudne mecze spokojnie rozgrywać i kontrolować. Że stajemy się takim Lechem, który hegemonię Legii przełamali. Nie jest to bowiem dobre dla ligi, gdy ktoś zdobywa tak dużo tytułów. No i przede wszystkim chcielibyśmy być w miejscu, w którym dzisiaj jest Legia, czyli mocno pracujemy nad tym, aby w przyszłym sezonie grać w europejskich pucharach i dostać się do grupy, zbierać doświadczenie. To byłoby coś wspaniałego. Po to mamy większą kadrę, by myśleć o przyszłości.

Legia - Lech: gdzie oglądać transmisję tv?

Wcześniej jednak Lech zagra prestiżowy mecz z Legią Warszawa. Starcie mistrza Polski z liderem PKO Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę w stolicy - początek o godz. 17.30. Transmisja i stream online meczu Legia - Lech w TVP Sport i Canal+, "na żywo" na Sport.Interia.pl.