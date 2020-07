Lech Poznań. Skrzypczak odszedł ze sztabu szkoleniowego klubu

Dariusz Skrzypczak, pełniący przez ostatni rok funkcję jednego z asystentów szkoleniowca piłkarzy Lecha Dariusza Żurawia, odchodzi z poznańskiego klubu - poinformowano w piątek. Drugim trenerem w sztabie pozostał Karol Bartkowiak.

Mieszkający na stałe w Szwajcarii Skrzypczak to osoba niezwykle szanowana przez kibiców "Kolejorza". Znakomity przed laty pomocnik spędził w klubie 11 lat i trzykrotnie zdobył mistrzostwo kraju. W lipcu ubiegłego roku dołączył do sztabu szkoleniowego Lecha.

"Bardzo dziękujemy trenerowi Skrzypczakowi za zaangażowanie, jakie włożył w roczną pracę przy Bułgarskiej. Zawsze będzie tutaj mile widziany. Kto wie, może jeszcze kiedyś wrócimy do współpracy. A na razie liczymy, że jego doświadczenie pozwoli mu znaleźć klub, w którym będzie mógł realizować się w roli pierwszego trenera, bo wiem, że ma takie ambicje" - powiedział prezes Lecha Karol Klimczak cytowany na oficjalnej stronie klubu.

Pod wodzą Żurawia, Skrzypczaka i Bartkowiaka lechici w sezonie 2019/20 wywalczyli wicemistrzostwo kraju.

Były już asystent Żurawia nie ukrywa, że chciałby podjąć samodzielną pracę.

"Żeby nie było żadnych wątpliwości: moje serce było, jest i będzie niebiesko-białe. Związany jestem z Lechem na dobre i na złe, więc zawsze pomogę w potrzebie. Jestem gotowy na to, żeby zrobić kolejny krok naprzód i być pierwszym szkoleniowcem w polskim zespole. To byłby ważny aspekt mojej pracy trenerskiej, do której przygotowywałem się przez lata w Szwajcarii. Ale spokojnie, planuję jeszcze wrócić do +Kolejorza+, jeśli to będzie możliwe, bo to mój dom. Nie mówię więc żegnaj, ale do zobaczenia" - podkreślił Skrzypczak.