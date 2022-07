Lech Poznań skorzysta na fali upałów w Polsce? "One nas przygotowały"

Korespondencja z Azerbejdżanu

Znów, ponieważ także podczas poprzednich wizyt na Kaukazie, zapowiadające się upały, sięgające 40 stopni, nagle słabły w chwili, gdy "Kolejorz" rozgrywał swój mecz. Tak było z Chazarem Lenkoran, Interem Baku, a bodaj najbardziej spektakularna była historia z czasów gry poznaniaków z Dnipro Dniepropietrowsk w 2010 roku. Wówczas w sierpniu na Ukrainie panowały katastrofalne upały przekraczające grubo 40 stopni, zapowiadała się katastrofa podczas meczu Dnipro z Lechem, nie dało się nie tylko biegać, ale nawet poruszać po Dniepropietrowsku. A jednak w dniu meczu nagle się ochłodziło.

Reklama

Wszystkie te mecze Lech wygrał po 1-0.

CZYTAJ TAKŻE: Lech Poznań musiał lecieć naokoło. Powodem jest wojna

W chwili przylotu "Kolejorza" do Baku, wczesnym przedpołudniem w poniedziałek temperatura sięgnęła +33 stopni, ale w nieco późniejszych godzinach potrafi w nagrzanym mieście dojść do 37. Tyle było np. w niedzielę.

Także i tym razem jednak prognozy pogody przewidują spadek temperatury akurat w chwili, gdy Karabach Agdam i Lech zmierzą się w rewanżowym meczu eliminacji Ligi Mistrzów. Do 30 stopni - to wciąż gorąco, ale to jednak znaczna różnica niż 37. Prognozy zagraniczne, dodajmy, gdyż azerska telewizja podała, że silny upał się utrzyma.

Trener Lecha Poznań: Pogoda świetna dla nas, gorzej z piłkarzami

- To świetna pogoda, ale dla nas. Z piłkarzami gorzej, bo wysiłek w takim upale jest ogromny - mówi trener lechitów John van den Brom. - Kilka dni temu jednak mieliśmy w Polsce także podobne upały, zatem nie jesteśmy aż tak bardzo zaskoczeni. Może nie w tym ostatnim tygodniu, ale wcześniej trenowaliśmy w Polsce w upałach, więc piłkarze będą do takiej pogody dobrze przygotowani,

Karabach Agdam - Lech Poznań. Kiedy mecz?

Lech Poznań zmierzy się z Karabachem Agdam w Baku we wtorek o godz. 18 na stadionie im. Tofika Bachramowa. Transmisja w TVP Sport. W pierwszym meczu w Poznaniu wygrał 1-0.

GRA NAWROTA o Lechu Poznań. Dasz sobie radę z tym quizem?