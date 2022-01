O sprawie informuje red. Tomasz Włodarczyk z Meczyków.pl. Adrian Rus ma zastąpić Thomasa Rogne, któremu skończył się kontrakt z Lechem Poznan i nie został przedłużony. Lech sprowadził już Norwega Kristoffera Velde, który ma być przygotowywany do zastępstwa za sprzedanego do VfL Wolfsburg Jakuba Kamińskiego. Kolejny zawodnik ma wzmocnić Lecha w przyszłym tygodniu, a w grę wchodzi Adrian Rus - zawodnik węgierskiego klubu MOL Fehervar.

Lech Poznań ściąga Adriana Rusa

Jak podał Tomasz Włodarczyk, sprawa jest dogadana i Rumun Adrian Rus ma trafić na Bułgarską, a za tego piłkarza Kolejorz też zapłaci milion euro. MOL Fehervar jednak decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął, więc brakuje ważnego elementu układanki. Jeśli transakcja zostanie dopięta, Lechj nie odczuje braku Thomasa Rogne, a przyjście nowego gracza ma wzmocnić defensywę, w której na środku mogą teraz grać Bartosz Salamon, Antonio Milić i Lubomir Šatka. Słowak ma już oferty, więc być może odejdzie z Lecha, wtedy Adrian Rus ma go zastąpić.



Adrian Rus ma 25 lat, pochodzi z Satu Mare, gdzie jako chłopiec trafił na Węgry. Grał m.in. w Akademii Puskasa, skąd dwa lata temu trafił za ćwierć miliona euro do Fehervar MOL w lidze węgierskiej. Ma dziewięć meczów w reprezentacji Rumunii, ostatni raz zagrał w listopadzie przeciwko Liechtensteinowi. Był też środkowym obrońcą Rumunii w meczu z Niemcami w eliminacjach mistrzostw świata.



W Lechu Poznań grali do tej pory tacy Rumuni jak Emilian Dolha czy Mihai Radut.