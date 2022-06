Lech Poznań ściąga bramkarza z Cypru. To były gracz Dynama Kijów

Perypetie ze znalezieniem nowego klubu przez Artura Rudko są dość znane w Ukrainie. Gra on czy też raczej grał w greckim klubie Pafos FC, z którym umowa wygasła. Teraz Ukrainiec jest bez klubu, a wiosną media informowały nawet o jego transferze do Metalista Charków. Z tego przejścia nic nie wyszło, na przeszkodzie stanęła wojna w Ukrainie, którą rozpętała Rosja. Artur Rudko znalazł się w trudnej sytuacji, nie miał gdzie grać.

Lech Poznań chce wzmocnić bramkę

To może pomóc w jego przyjściu do Lecha Poznań, który jest blisko finalizacji transferu tego bramkarza. Oznaczałoby to, że Kolejorz wzmocni swoją newralgiczną i chyba najsłabiej obsadzoną pozycję. Dotąd poznańskiej bramki strzegli Filip Bednarek i Mickey van der Hart, przy czym Holender pożegnał się już z widownią i odszedł. Z wypożyczenia do Stomilu Olsztyn ma wrócić Krzysztof Bąkowski, niemniej Lech szuka kandydata na pierwszego bramkarza. To może być Artur Rudko.

Ukraiński bramkarz jest wychowankiem Dynama Kijów, w którym grał do 2019 roku. Wtedy trafił do Pafos FC na Cyprze, czyli klubie byłego lechity Paulusa Arajuuriego.