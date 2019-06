Piłkarze Lecha Poznań w czwartek zakończyli urlopy i rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu Ekstraklasy. Od rana zawodnicy przechodzili badania, a przed południem przeprowadzili rozruch. W zajęciach uczestniczyli też trzej nowi zawodnicy.

Trójka nowych piłkarzy to holenderski bramkarz Mickey van der Hart, chorwacki pomocnik Karlo Muhar oraz obrońca Tomasz Dejewski pozyskany z Warty Poznań. Wzmocnienia są na razie skromne, zważywszy że po zakończeniu sezonu "Kolejorza" opuściło aż 10 zawodników: Rafał Janicki, Vernon De Marco, Dimitrios Goutas, Łukasz Trałka, Maciej Gajos, Nikola Vujadinovic, Marcin Wasielewski, Mihai Radut, oraz obaj bramkarz Jasmin Burić i Matus Putnocky.

Lech zaczął wzmacniać drużynę od sztabu szkoleniowego. Dariusz Żuraw, który w maju podpisał dwuletni kontrakt, dostał dwóch dodatkowych asystentów. Oprócz Karola Bartkowiaka trenerowi będą pomagać były piłkarz Lecha Dariusz Skrzypczak oraz Łukasz Becalla, który pracował wcześniej m.in. w Odrze Opole i Śląsku Wrocław. W sztabie jest także nowy opiekun bramkarzy Michał Chamera oraz trener przygotowania fizycznego Karol Kikut (brat Marcina, byłego zawodnika Lecha).

Pierwszy dzień po urlopach piłkarze zaczęli od badań morfologicznych i antropometrycznych, a po nich mieli półtoragodzinny trening wprowadzający. W zajęciach uczestniczyli zawodnicy, którzy niedawno jeszcze leczyli kontuzje - Duńczyk Christian Gytkjaer, Rosjanin Timur Żamaletdinow, Portugalczycy Joao Amaral i Pedro Tiba, Norweg Thomas Rogne, Tomasz Cywka i Juliusz Letniowski.

"To było wprowadzenie do wysiłku. Jutro mamy testy, dlatego dzisiaj odbyliśmy zajęcia na boisku, które zwieńczyliśmy grą wewnętrzną. Piłkarze z dużą motywacją wrócili do treningów, wypoczęci i gotowi do ciężkiej pracy" - mówił po treningu jeden z asystentów Żurawia, Bartkowiak.

Sztab szkoleniowy w pierwszych dniach przygotowań nie będzie miał wszystkich zawodników do dyspozycji. Trójka lechitów Robert Gumny, Kamil Jóźwiak i Paweł Tomczyk obecnie szykuje się do młodzieżowych mistrzostw Europy, które rozpoczną się w niedzielę. Urlopy otrzymali także piłkarze z drugiej drużyny, którzy w niedzielę wywalczyli awans do drugiej ligi - Krzysztof Kołodziej, Wiktor Pleśnierowicz, Karol Szymański, Mateusz Skrzypczak i Jakub Kamiński.

W poniedziałek lechici udadzą się do Opalenicy na pierwsze, 11-dniowe zgrupowanie. Rozegrają trzy sparingi z Widzewem Łódź, Broendby Kopenhaga oraz AEK Larnaka. Na początku lipca podopieczni Żurawia wrócą do Opalenicy na kolejny obóz.

Poznaniacy nowy sezon zainaugurują 20 lipca wyjazdowym meczem z mistrzem Polski Piastem Gliwice.



Autor: Marcin Pawlicki