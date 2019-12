W poniedziałkowe popołudnie piłkarz Lecha Poznań Robert Gumny przeszedł operację kolana. Zabieg trwał dwie godziny i został przeprowadzony bez żadnych komplikacji - informuje "Kolejorz".

Zabieg odbył się w jednej z poznańskich klinik. Gumnego operował znany specjalista prof. Tomasz Piontek.

- Uzupełniliśmy ubytek kości chrząstki w stawie kolanowym. Zrobiliśmy to przy użyciu membrany kolagenowej, a także komórek macierzystych szpiku kostnego - mówi Piontek w wypowiedzi dla oficjalnej strony internetowej Lecha.

Jak informuje klub, staw kolanowy młodego defensora będzie teraz usztywniony przez około cztery tygodnie. Później Gumnego czeka sześciomiesięczna rehabilitacja.

21-latek doznał kontuzji w trakcie meczu 16. kolejki Ekstraklasy z Piastem Gliwice.

Uraz może utrudnić mu ewentualny wyjazd na Euro 2020. Gumny znajduje się w orbicie zainteresowań selekcjonera Jerzego Brzęczka i był już powoływany do seniorskiej reprezentacji Polski. Teraz czeka go jednak długa i trudna droga, by dojść do pełni sprawności i odzyskać formę.

TB

